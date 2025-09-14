Mancia obbligatoria al 5% nei ristoranti? La Riviera è divisa: “Può spaventare i clienti”

Rimini, 14 settembre 2025 – “Un cinque per cento di mancia obbligatoria sul conto dei ristoranti per dare ossigeno a un settore che fatica sempre di più”.

È questa la proposta che arriva da Piero Pompili, direttore del ristorante ‘Al Cambio’ di Bologna. Una proposta semplice, che prevede un rincaro del cinque per cento sullo scontrino totale come riconoscimento al servizio dei camerieri. Ma le parole pronunciate all’ombra delle Due Torri hanno già fatto il giro della regione e acceso il dibattito sul tema anche a Rimini, dove la ristorazione rappresenta uno degli architravi portanti all’economia locale.

Un dibattito che viene poi infiammato dalla spaccatura tra clienti e ristoratori: tra chi considera la mancia un riconoscimento e chi, invece, teme possa avere un effetto negativo. Ecco perché non mancano resistenze, anche tra chi è dentro al settore della ristorazione da anni.

Mirco Tordi, cameriere del ristorante Strampalato Park, ritiene che i prezzi dei ristoranti siano già abbastanza alti e che un sovrapprezzo fisso come la mancia fissata al 5% rischierebbe di allontanare i clienti. “Non sono d’accordo. La mancia è un plus e deve rimanere tale. Il lavoratore se la deve guadagnare, personalmente ritengo che la soddisfazione più grande sia un cliente che torna nel nostro ristorante”.

Non è diversa la posizione di Nicolas Cruz Pasquali, cuoco con dieci anni di esperienza, per il quale il modello americano non è applicabile in Italia. “Non è un’idea pratica, perché non siamo negli Stati Uniti. Magari lì funziona, perché c’è un tenore di vita più alto. In Italia la mancia probabilmente continuerà a venire dal cuore”.

E ne fa anche una questione economica generale: “Se fosse obbligatoria, si rischierebbe che la gente andasse meno al ristorante: a un certo punto gli afflussi diminuirebbero”.

C’è poi un nodo legato alla ricaduta sul personale che assilla i volti del settore. “Se mi dovessero abbassare lo stipendio con la scusa di una compensazione attraverso le mance, non sarei d’accordo – scandisce Alessandro Casadei, cameriere in un ristorante di Bellaria -. Se invece lo stipendio dovesse rimanere lo stesso con l’aggiunta della mancia per noi camerieri, il discorso cambierebbe”. E l’impatto sul cliente? “Potrebbero spaventarsi anche di fronte a un rincaro modesto”.

Poi ci sono i clienti. Ovvero chi si troverebbe a pagare un conto maggiorato dalla mancia obbligatoria.

Davide Golia, riminese, solleva dubbi sulla coerenza di un sistema che renderebbe obbligatoria la mancia solo in alcuni settori. “Perché in altri ambiti del commercio non dovrebbe essere obbligatoria?”, si chiede. Precisando subito dopo: “Ad ogni modo credo che debba essere su base facoltativa. In base al servizio, all’empatia e all’esperienza vissuta. Io non lo sento come un dovere. E’ un’usanza che appartiene alla cultura anglosassone”.

Giulia Mizzoni, con la complicità degli amici Chiara Piazzi e Leonte Vlad, con cui sta pranzando al ristorante Chinatown, si dice contraria all’idea. “Fino a qualche anno fa con dieci euro potevi mangiare una pizza e bere una birra. Adesso i prezzi sono raddoppiati, e se si deve anche aggiungere il cinque per cento di mancia…”.

Il discorso potrebbe già interrompersi, la posizione è chiara. “La mancia voglio riservarla per un cameriere capace e gentile. Non la renderei obbligatoria, anche perché c’è anche il rischio che il personale non sia più invogliato a trattare bene il cliente, sapendo di ottenere quella cifra in ogni caso”.

Per Giulia “il vero problema sono le entrate degli italiani. L’imprenditore deve assicurarsi di riuscire a pagare i lavoratori che decide di assumere, ma nell’eventualità in cui così non fosse, il cliente non può per questo motivo dover affrontare un ulteriore costo”.