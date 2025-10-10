Mare d’inverno a Riccione: “Un chioschista su cinque sfrutterà il bando”

Riccione, 10 ottobre 2’25 – Tavolini, sedie e coperture in deroga, per animare la spiaggia anche nella stagione fredda. L’idea piace ai chioschisti che già si stanno organizzando. C’è soprattutto un elemento che ha stuzzicato l’attenzione delle attività sulla spiaggia: la data di scadenza del Mare d’inverno, fissata quest’anno dall’amministrazione comunale al 31 maggio.

La formula del bando è in gran parte quella nota, e prevede che i periodi di apertura con le nuove installazioni possano avere una durata massima di 120 giorni. “L’avere allungato il periodo del Mare d’inverno, arrivando al 31 maggio, è per noi importante – riflette Marco de Luca, presidente dei chioschisti riccionesi –. Le abitudini del turista o visitatore della città stanno cambiando negli ultimi anni anche in mesi non estivi cresce la voglia di starsene al mare soprattutto con giornate gradevoli e un po’ di sole. Dunque penso proprio che diversi tra noi decideranno di aderire ampliando i propri spazi e il periodo di apertura annuale”.

Difficile tuttavia che l’occasione vanga colta nel periodo natalizio. “Questi sono i mesi più freddi e non è semplice attirare clienti sulla sabbia. Credo siano più favorevoli di questa prima parte d’autunno, ed infatti diversi sono pronti a stare aperti anche in novembre, e nei mesi primaverili”. L’ampliamento “non dovrebbe porre problemi sulla sabbia perché è sufficiente un accordo con i bagnini per l’utilizzo di parte della loro concessione, e apprezziamo la disponibilità del Comune a mettere in gioco le aree del lungomare”.

Ieri sera c’è stata una riunione dell’associazione chioschisti, ma già in precedenza l’umore era favorevole al bando, ammette De Luca. “Se togliamo quelle attività che già oggi restano aperte durante tutto l’anno – prosegue – penso proprio che almeno un 20% dei locali aderenti all’associazione, una cinquantina in totale, siano pronti a sfruttare il bando e le sue opportunità”.

Infine il tema degli eventi. Il Comune nel presentare il bando ha collegato la deroga sugli spazi alla disponibilità degli imprenditori a realizzare eventi che possano animare il periodo più freddo dell’anno. “Penso che su questo ci possano essere buone possibilità – chiude il presidente dei chioschisti –. Sarebbe interessante e fattibile creare iniziative con le cantine del territorio per far conoscere i nostri vini ai turisti. Puntare sull’enogastronomia in periodi non estivi penso possa essere un elemento importate per valorizzare il territorio e farlo conoscere ai turisti attraverso i sapori di questa terra. Più in generale si possono realizzare tante iniziative in vari ambiti”.