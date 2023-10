Maurizio Renzo Ermeti è il nuovo presidente della Fiera di Rimini

Rimini, 9 ottobre 2023 – Maurizio Renzo Ermeti è stato nominato presidente del cda di Ieg (che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza) in sostituzione di Lorenzo Cagnoni, morto il 5 settembre. Ad Ermeti - membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società dal 1997, con il ruolo di Vicepresidente dal 2008 al 2016 - sono state conferite deleghe operative e gestionali in linea con quelle che erano state precedentemente conferite a Cagnoni.

A seguito della nomina Ermeti ha rinunciato alla carica di membro del Comitato Remunerazione e Nomine la cui composizione è stata integrata dal Consiglio di Amministrazione con la nomina della di Alessandra Bianchi.

Ermeti è un imprenditore alberghiero riminese di 65 anni e ha iniziato la sua carriera professionale nel 1980 all’interno gruppo alberghiero di famiglia Ambienthotels del quale è attualmente amministratore. Dal 1994 al 1997 ricopre il ruolo di presidente per Adriacongrex, il Pco nato su iniziativa delle cooperative Promozione Alberghiera di Rimini e Promhotels di Riccione.

A partire dal ’97 è il presidente dell’Associazione Italiana Albergatori di Rimini ed è rimasto in carica fino al 2006: dopo due anni, è diventato presidente e amministratore dell’Associazione Forum Rimini Venture per il Piano Strategico di Rimini, guidando l’elaborazione delle linee di sviluppo strategico del territorio riminese. Dal 2013 gestisce in qualità di amministratore unico l’Agenzia Piano Strategico, deputata alla messa in atto della pianificazione strategica pubblica.

Parallelamente, nel 1997 entra a far parte del consiglio d’amministrazione di Rimini Fiera e nel 2008 viene nominato vicepresidente. Qui resta in carica fino al 2016, quando diventa consigliere d’amministrazione dell’attuale Italian Exhibition Group SpA, il top player fieristico-congressuale globale nato dalla fusione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza e, dal 2019, quotato a Piazza Affari su Euronext Milan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Dal 2019 Ermeti opera inoltre nel consiglio di amministrazione della destination management company del Comune di Rimini, Visit Rimini