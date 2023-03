Musica in spiaggia a Rimini, nei chiringuito stop ai deejay dalle 21,30

La musica dei dj potrebbe fermarsi già alle 21,30

Rimini, 20 marzo 2023 – La spiaggia cambia musica. Giro di vite sui chiringuiti a Rimini, dopo le multe (e le chiusure) della scorsa estate, fatte dalla polizia locale e dalle forze dell’ordine per i balli abusivi e lo sforamento degli orari. I controlli erano stati intensificati anche in seguito agli esposti fatti da Gianni Indino, presidente di Confcommercio e Silb (il sindacato dei locali da ballo), e dell’ex assessore Roberto Biagini.

Quest’anno, per evitare nuovi guai, sono gli stessi operatori balneari a chiedere di rivedere il regolamento e gli orari della musica nei chiringuito. Domani a Palazzo Garampi si terrà un incontro a riguardo, in cui il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore al demanio Roberto Frisoni si confronteranno con le associazioni di categoria. E la cooperativa bagnini di Rimini sud ha già presentato le sue proposte. "Non vogliamo il ripetersi di spiacevoli situazioni, come accaduto la scorsa estate – conferma Mauro Vanni, il presidente della cooperativa e delle imprese balneari di Confartigianato – Sicuramente qualcuno ha violato le norme, ma poi si è scatenata una caccia alle streghe".

I balneari sono pronti a spegnere anticipatamente la musica in spiaggia. Il regolamento vigente permette di fare 64 serate di musica (dal vivo o con deejay) durante l’intera estate. E la musica va spenta alle 23,30, tranne che per due serate a settimana. "Abbiamo proposto al Comune – anticipa Vanni – di rivedere gli orari. Proponiamo musica e deejay fino alle 21,30, con la possibilità di sforare questo limite orario in occasione di almeno 4 serate durante l’estate". A queste si aggiungono le deroghe per la musica serate particolari, come la Notte rosa e Ferragosto. Deroghe che il Comune ha sempre concesso e continuerà a concedere. Ma sulle altre serate, il giro di vite appare inevitabile. "E noi – conferma Vanni – siamo pronti a rivedere gli orari. Dopo le 21,30 solo musica d’ascolto e stop ai deejay, con una deroga per poche serate a stagione".

Da Palazzo Garampi nessuno si sbilancia, in attesa del vertice di domani. Che non affronterà solo il tema della musica, ma in generale il regolamento per i chiringuito. I chioschi in spiaggia, sulla carta, sono destinati a crescere ancora quest’anno. Agli attuali (oltre una ventina) potrebbero aggiungersene altri 4 o 5 a Rimini sud. In alcuni casi, le pratiche sono già in corso.