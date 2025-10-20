Mutui, a Rimini si alza l’età e si abbassa la cifra chiesta

Rimini, 20 ottobre 2025 – A Rimini il mercato dei mutui riparte con lentezza rispetto al resto dell’Emilia-Romagna. Mentre a livello nazionale si registrano segnali moderatamente incoraggianti dopo mesi di incertezza, in provincia i numeri raccontano una dinamica più prudente: chi chiede un finanziamento lo fa più tardi e per cifre più contenute rispetto al passato.

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, l’età media di chi richiede un mutuo nella provincia riminese sale da 38 anni e 8 mesi a 41 anni nel confronto fra il terzo trimestre 2024 e lo stesso periodo del 2025. Si tratta dell’aumento più marcato di tutta l’Emilia-Romagna. Altrove, come a Forlì-Cesena, l’andamento è opposto, con un abbassamento dell’età media da 39 anni e 5 mesi a 37 anni e 8 mesi.

Anche sugli importi richiesti Rimini mostra un rallentamento: tra luglio e settembre 2025 l’importo medio domandato è di 148.140 euro, in calo rispetto ai 157.602 euro dello stesso trimestre 2024. Una controtendenza regionale, se si considera che a Bologna l’importo medio cresce da 149.809 a 161.708 euro e che anche in altre province i finanziamenti richiesti risultano più elevati. Il valore medio degli immobili oggetto di mutuo si attesta a 233.830 euro, un livello intermedio nel contesto regionale, dove il picco è rappresentato ancora una volta da Bologna con 251.536 euro, in crescita rispetto ai 233.845 euro dell’anno precedente.

Il quadro generale italiano, però, appare più dinamico. Come spiegano dall’Osservatorio: “Nonostante la Banca Centrale Europea abbia interrotto il ciclo di riduzione del costo del denaro con due pause consecutive nelle riunioni di luglio e settembre, il contesto attuale del mercato dei mutui in Italia continua a offrire segnali positivi per i consumatori. Dopo il riequilibrio tra tasso fisso e variabile avvenuto tra aprile e maggio di quest’anno, nel corso dell’estate si è registrato un progressivo ampliamento della differenza tra le due tipologie di finanziamento a vantaggio del variabile, che oggi risulta più conveniente”.