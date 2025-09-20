Nuovo volo strategico per Chisinau da Rimini: da quando

Rimini, 20 settembre 2025 – L’aeroporto guarda a Est, e il collegamento annunciato con la capitale della Moldavia, Chisinau, è più strategico di quanto non si pensi. La Moldavia si affaccia sul Mar Nero e confina con Ucraina e Romania. L’Est era uno dei principali bacini turistici della Riviera prima che la guerra in Ucraina cambiasse scenari mondiali e anche turistici. Ciò non significa che il mercato turistico a Est sia da dimenticare. Al contrario c’è già un tour operator che punta sulla riviera riminese. “Il volo per Chisinau rappresenta un’altra tessera che si aggiunge al mosaico che l’aeroporto Federico Fellini di Rimini sta costruendo passo dopo passo – spiega l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni – nell’ottica della creazione della solida rete di collegamenti con tutta Europa per la prossima stagione balneare”. Frisoni parla di segnale incoraggiante “verso la nostra internazionalizzazione, con un potenziale volume di circa 12mila nuovi passeggeri che saranno veicolati anche attraverso il Tour Operator Join UP, l’operatore ufficiale della compagnia aerea Sky Up, che da anni collabora con Apt Emilia-Romagna per lo sviluppo di nuovi programmi turistici verso la Romagna”.

Quello di Sky Up Airlines sarà un volo regolare. Per i due voli settimanali del lunedì e del sabato. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia a partire da giovedì. La rotta verrà inaugurata il 30 maggio del prossimo anno. A collegare Rimini con la capitale Moldava sarà un Boing B737- 800, con 189 posti. La rotta sarà operativa fino al 17 ottobre.

Puntare sull’Europa, nella sua connotazione classica con voli per Londra, Germania, Svizzera e Spagna, sta dando risultati. Ma in Apt, ed anche nel Comune di Rimini continuano a guardare a Est. “Il lavoro che si sta facendo tra Airiminum, Apt, Regione e Comune – spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad – principalmente è andato e sta andando sempre più alla ricerca di mercati inediti, che si vanno a sostituire progressivamente a quelli in difficoltà per motivi diversi, un esempio su tutti, la Russia, avendo alla fine un saldo positivo”.

Oltre alla geopolitica turistica c’è un motivo in più per stare allegri, confida l’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci. “Accogliamo con particolare soddisfazione l’apertura di questo nuovo collegamento perché all’orgoglio di inaugurare per la prima volta la rotta Rimini–Chișinău, si unisce il piacere di ritrovare una compagnia aerea che, dopo cinque anni, ha scelto il nostro aeroporto come prima destinazione per il rilancio del mercato italiano. Un segnale importante che contribuisce anche a rafforzare il prodotto leisure incoming, dal momento che il volo sarà operato in collaborazione con primari tour operator internazionali”. Una nuova rotta per incrementare il numero di passeggeri, salito nei primi otto mesi dell’anno a 305mila 889, con una crescita del 32,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 10,7% rispetto al 2019.