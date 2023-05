A Rimini l’azienda a misura di mamme: "Orari ridotti e smart working"

Rimini, 11 maggio 2023 – Lo chiamano women first (letteralmente: prima le donne ) ed è il movimento internazionale che, da anni, cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di avere una maggior presenza femminile in aziende e organizzazioni, specialmente nei ruoli chiave.

C’è un’azienda riminese in cui questi obiettivi sono già realtà: la Hospitality marketing, società che ha sede in via Macanno e da 20 anni lavora a fianco di enti pubblici e privati in ambito turistico, è davvero a misura di donna. Non solo perché 11 dipendenti su 12 sono giovani donne e mamme, ma anche perché è stato appena siglato un accordo sindacale che tutela flessibilità sul lavoro, qualità della vita ed esigenze delle dipendenti-mamme.

Lo staff dell’azienda riminese Hospitality marketing, che opera nel campo del turismo

Il nuovo accordo: meno ore, stesso stipendio

In base a tale accordo, i contratti a tempo pieno sono passati da 40 a 36 ore, ma senza impattare in alcun modo su compenso e inquadramento.

L’azienda propone part-time di 29 ore remunerati per 32, con orari flessibili e la possibilità di smart working per necessità familiari o logistiche. Il venerdì, poi, si lavora mezza giornata: l’orario di chiusura è alle 12,30, per allungare ulteriormente il weekend.

Inoltre si rispettano tutti i ‘ponti’, così come le festività lunghe (ad esempio, da Natale all’Epifania). Per assicurare flessibilità degli orari e conciliazione tra tempo di lavoro e di vita, l’azienda ha ridotto l’orario lavorativo senza toccare lo stipendio.

L’idea è venuta ad Alberto Gnoli, fondatore e amministratore dell’agenzia, nata a Rimini nel 2003 dopo una prima esperienza riccionese negli anni ’90. "Le donne hanno caratteristiche innate – dichiara Gnoli – sono affidabili, puntuali e diligenti. Determinazione, empatia, cura, attenzione al cliente: una combinazione di attitudini e capacità che, insieme alle loro competenze tecniche, le rendono le persone giuste nell’ambiente giusto".

Part time fino ai 13 anni del figlio

A tutti i dipendenti è garantito un piano formativo personalizzato per migliorare le proprie conoscenze e possibilità di crescita professionale. Al rientro dalla maternità, il part-time è garantito su richiesta dell’interessata (6 dipendenti ora ne stanno usufruendo) e, in virtù del nuovo accordo sindacale, il trattamento vale fino ai 13 anni di età del figlio, con una larga flessibilità sugli orari e l’opportunità dello smart working. Non solo: durante l’anno in agenzia si realizzano attività di team building, cene e aperitivi aziendali, per occasioni speciali "o più semplicemente per fare gruppo".