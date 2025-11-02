Paolo Cevoli fa rinascere il leggendario Italy & Italy, dove apre lo storico ristorante di Rimini

Rimini, 2 novembre 2025 – Nella meravigliosa Rimini degli anni ’80 accadde anche questo miracolo. Nel 1983, quando McDonald’s non era ancora sbarcato in Italia, proprio qui aprì la prima catena italiana di fast food.

Alzi la mano chi non ha mai mangiato un hamburger o un pizzotto a Italy & Italy.

La storia del locale, ceduto anche a McDonald’s

Il successo del primo locale, inaugurato sul lungomare di Rimini, fu tale che i soci fondatori Marco Arpesella (Grand Hotel) e Massimo Simonetti (l’architetto che con il suo studiò progetto il ristorante) ne aprirono altri.

E in poco tempo Italy & Italy diventò una catena, con ristoranti a Bologna, Modena, Firenze, Venezia, Milano, Roma. Il resto della storia è nota: la vendita di Italy & Italy al gruppo di Cremonini, poi – qualche anno dopo – la cessione a McDonald’s, infine la chiusura.

La rinascita 40 anni dopo anche grazie a Paolo Cevoli

Sembrava una storia chiusa. Invece, più di 40 anni dopo la sua nascita, Italy & Italy è pronto a risorgere. E lo farà grazie a Paolo Cevoli. Chi, l’attore? Proprio lui. Prima di conquistare la notorità in tv e a teatro, Cevoli è stato per anni un affermato manager nel campo della ristorazione.

Dal 1983 al 1989 è stato l’amministratore delegato di Italy & Italy. Un’esperienza che lui racconta spesso. “L’idea era quella di fare un coso che in Italia non c’era. Perché McDonald ancora non aveva aperto in Italia. Nacque così Italy & Italy, la prima catena italiana di fast food”.

Italy & Italy fondato da Marco Arpesella e Massimo Simonetti, Paolo Cevoli ad dal 1983 al 1989: partita da Rimini, la catena aprì anche a Bologna, Roma, Milano, Firenze, Venezia

Il nuovo Italy & Italy vicino alle Befane e quando apre

Cevoli insieme a un gruppo di imprenditori ha rilevato il marchio e si prepara a inaugurare il primo ristorante del ’nuovo’ Italy & Italy. Quando e dove? Per ora Cevoli non vuole svelare i dettagli. “È presto, non abbiamo al momento certezze”, si limita a dire l’attore. Ma è un fatto che già da alcuni mesi sia cominciata la ricerca di personale per il nuovo ristorante, che dovrebbe sorgere – stando a quel che si legge negli annunci di recruiting dei dipendenti – vicino al centro commerciale Le Befane. L’inaugurazione potrebbe avvenire nel giro di alcune settimane.

Paolo Cevoli è stato ammininistratore delegato di Italy & Italy negli anni Ottanta

La ricerca del personale: le assunzioni e la finalità sociale

Sulla pagina di Italy & Italy presente sulla piattaforma di Linkedin, viene anche spiegata per filo e per segno quella che sarà la filosofia della rinata catena di locali: “Il rilancio di Italy & Italy non è solo un’operazione commerciale, ma è anche un’iniziativa con un forte impatto sociale.

Il progetto si impegna a sostenere e integrare persone bisognose che hanno trovato supporto nelle comunità sociali del territorio riminese, offrendo loro opportunità di inserimento lavorativo e crescita personale”.

La rinascita di Italy & Italy avrà quindi anche una finalità sociale. Per Cevoli, da sempre molto attento al sociale, questa è stata fin dell’inizio una delle condizioni imprescindibili, la molla che l’ha spinto alla nuova avventura imprenditoriale.

L’attesa in città per la riapertura di Italy & Italy è tanta. La catena è stata un simbolo della Rimini gaudente degli anni ’80. E la sfida ora è scrivere un nuovo capitolo di quella storia fantastica.