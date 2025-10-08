Prezzi esplosi con il Superbonus: "Il peggio deve ancora arrivare"

Rimini, 8 ottobre 2025 – Nei primi otto mesi del 2025 il volume di affari del comparto delle costruzioni è diminuito di un 8%, avvertono da Cna. Ed è solo l’inizio ascoltando le parole di chi vive da anni le evoluzioni del settore. "Il peggio deve ancora arrivare - avverte Ulisse Pesaresi presidente di Ance -. Anche in questo periodo le aziende stanno risolvendo i ritardi nei lavori accumulati in precedenza con il superbonus 110. Purtroppo la forma del superbonus 110 ha creato più danni al settore che utili. L’aumento considerevole dei prezzi delle materie prime condiziona e condizionerà in modo netto l’andamento del settore in futuro. Penso che il peggio lo vedremo nel 2026".

Guardando i cantieri in atto e quelli in previsione, si sta costruendo residenziale nelle zone a ridosso del centro città, sia a Rimini che a Riccione, ad esempio. Ma se ci si allontana in periferia o nei comuni più piccoli ecco che le attività rallentano, e di molto. "C’è un problema di prezzi - insiste Pesaresi -. Quelli di costruzione sono alti e rischiano di esserlo troppo per zone con minori valori di mercato. E’ un problema anche per l’edilizia residenziale sociale, gli Ers. Con prezzi di costruzione così alti per una impresa diviene rischioso realizzarli visto il ritorno che si potrebbe avere.

A tutto questo dobbiamo aggiungere famiglie sempre più in difficoltà nei confronti del costo della vita, cosa che si potrà riflettere sui mutui. In queste condizioni servono interventi governativi: incentivi e agevolazioni fiscali, ma strutturali. Cosa ben diversa rispetto al Superbonus". Il comparto delle costruzioni raccoglie migliaia di imprese, la maggior parte delle quali artigiane a gestione famigliare con pochi assunti. Una realtà che ha già cominciato a soffrire.

"Il primo trimestre di quest’anno, rispetto a quello del 2024 - spiega Ruggero Vitali, responsabile costruzioni per Cna - ha visto una perdita di imprese registrate pari al 4,54%. Ma il numero di dipendenti resta stabile. Penso che in questo momento, terminato il superbonus e con il ritorno ai precedenti mezzi o bonus che consentono un recupero fiscale nelle detrazioni, le aziende e imprese si stiano riorganizzando, e tra queste c’è chi si sta specializzando guardando al futuro del mercato". Dimenticato il Superbonus 110, restano i fondi del Pnrr a spingere il comparto delle costruzioni pubbliche. In questo secondo trimestre, rispetto al 2024, il volume di affari legato al Pnrr è aumentato del 18% in provincia.

"Questi appalti non ricadono tutti sulle aziende del territorio visto che sono stati vinti anche da aziende esterne". Il vero nodo resta il futuro del comparto residenziale e commerciale "che copre almeno il 70% del volume di affari del mercato" prosegue Vitali. Su questo ci sono molte incognite, ma anche una notizia positiva. "Attendiamo i decreti attuativi del ‘conto termico 3.0’, una misura del governo che consente di recuperare, per l’efficientamento energetico di una struttura, tra il 40 e il 60%. Sarà uno strumento importante per aiutare il settore". Al contrario sperare che scendano i prezzi delle materie prime, schizzati con il 110, resta per gli addetti ai lavori, molto improbabile.