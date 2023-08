Quanto costa una giornata in spiaggia a Rimini

Rimini, 2 agosto 2023 – Godersi una semplice vacanza al mare sta diventando sempre più difficile. I rincari sono all’ordine del giorno e più ci si avvicina al fatidico momento del meritato riposo più i costi salgono, i prezzi delle strutture aumentano, e la possibilità di godersi un po’ di relax diminuiscono. Ed è inutile girarci attorno: andare in spiaggia sta diventando sempre più un lusso e così le giornate da dedicare al riposo e al divertimento continuano a ridursi.

La Romagna però sembra essere ancora un'oasi felice, e una famiglia di 4 persone che sceglie di passare una giornata in spiaggia, può ancora respirare.

Il rialzo dei prezzi ha toccato i gelati, forse a causa del costo dell'energia o forse perché c'è chi se ne approfitta. Fatto sta che 4 semplici coni piccoli (2 palline) di gelato fresco, costano 12 euro. Anche i confezionati hanno subito dei rialzi: un biscotto, due cornetti gelato e un ghiacciolo (pur sempre il meno caro), possono arrivare a costare anche 12 euro.

Quando si arriva in spiaggia, le varie attività praticate mettono sete: comprando 4 bottigliette di mezza minerale per dissetarsi, 6 euro non sempre sono sufficienti. Ma la bottiglietta di mezza minerale è ancora abbordabile, qualche bar da spiaggia ha calmierato il prezzo a 1 euro, altri 1 euro e 20 centesimi.

Zone più economiche

In linea di massima nelle zone di Miramare, Rivazzurra, Viserba, San Giuliano ci sono ancora prezzi abbordabili anche per mangiare quattro piadine in un chioschetto al mare. La cifra media è di 8/10 euro compresa birra o bibita per ciascuno, per una media di 30/40 euro a famiglia.

Un ombrellone e due lettini in queste zone costano dai 15 ai 20 al giorno, se poi si fanno gli abbonamenti ancora meno, altro che i prezzi della Versilia o Costa Azzurra, dove bisogna accendere un mutuo per una giornata al sole in famiglia!

Luoghi cult

Se ci si sposta nei luoghi cult delle spiagge di Rimini e Riccione, i prezzi salgano lievemente, ma pur sempre di poco. A Marina Centro di Rimini ci sono anche molti gazebo che vengono dati in uso gratuito per poter far sistemare le mamme con i passeggini e si può noleggiare un lettino al modico prezzo di 5 euro al giorno. Il prezzo di un ombrellone e due lettini a seconda dalle file, va dai 15 ai 25 alla quale bisogna aggiungere il prezzo dei lettini in più, anche qui il prezzo varia secondo l'orario di fruibilità di 4/5 euro.

I costi medi di una vacanza a Rimini

Quanto si spende in spiaggia

Ma una famiglia di 4 persone se la può cavare con un 25/30 euro di media tra ombrellone e sdraio. Non certo un salasso in considerazione dei servizi che vengono offerti gratis come le docce, l'uso delle cabine, i campi di paddle e di beach tennis, le vasche idromassaggio, le palestre all'aperto, le zone ricariche dei cellulari, i solarium su tetti delle cabine, i balli di gruppo, l'animatore, i giochi aperitivi, il servizio baby sitter, il wi-fi, scivoli per bambini, altalene, parchi giochi a misura di ogni età.

Pacchetti per turisti

Inoltre le maggior parte delle imprese turistiche balneari romagnole, offrono pacchetti all'insegna del benessere, del confort, con tante attività sportive che sono tutte gratis. E che hanno uno sguardo rivolto anche agli anziani con campi di bocce, gazebo con tavoli per burraco e ping pong.

I ristoranti

Forse la voce più cara, si fa per dire, è la ristorazione. Si basti pensare che una famiglia di 4 persone, solo per pranzare al ristorante in riva la mare, può spendere dai 65 agli 80 euro, a meno che si accontenti di un antipasto ma anche qui, si va dai 10 ai 12 euro, poi c'è il bere, una bottiglia di vino bianco del luogo servito fresco a tavola, va dai 10 ai 15 euro.

Quello che incide è anche il coperto, non sempre economico," d'altra parte i camerieri e il servizio vanno pagati e messi in regola", dice D. ristoratore di Miramare.

Se poi si aggiungono 4 lettini e un ombrellone, magari in prima fila, bisogna sborsare 32/35 euro. Ma anche nelle ultime file si sta benissimo, e il prezzo scende di molto, tanto che a Rimini lido, dalla quarta fila in poi i prezzi diminuiscono di molto, arrivando a 20 euro per un ombrellone e due lettini e gli aggiuntivi 4 euro.

Parcheggi

Non bisogna dimenticare che molti turisti arrivano in macchina e hanno bisogno di lasciare la vettura nel parcheggio sul lungomare. Questo è un costo che addebita il comune con i vigili ma può essere pur sempre un costo: la sosta giornaliera è di 5 euro.

Aperitivi e musica

Una birra in spiaggia al chiriguito, bella fresca, va dalle 4 alle 6 euro, un aperitivo in riva la mare può arrivare a costare anche a 10 euro con musica di sottofondo e dj set incluso.

Ma si sa, l'atmosfera al tramonto si paga.

Spesa media per famiglia

Ricapitolando in Romagna si sta bene e si spende il giusto: una famiglia di 4 persone spende quest'anno mediamente 100 euro per una giornata al mare compresa di pranzo, merende e servizi vari, con un aggravio del +0,7 in più rispetto l'anno scorso. In questo calcolo è compreso tutto, anche la celebre accoglienza romagnola. Forse, il valore aggiunto più impagabile.