Riccione, riaprono le piccole pensioni per accogliere i lavoratori del turismo

Riccione 29 aprile 2023 - Alloggi per il personale delle attività turistiche di Riccione ricavati nei piccoli hotel ormai ai margini dell’offerta turistica, chiusi o con poche possibilità di apertura. E’ quanto andrà a fare l’amministrazione comunale che sta collaborando con Federalberghi per ritrovarsi due piccioni con una fava.

Da un lato verrà fornito l’alloggio al personale che arriva da fuori città, aiutando il comparto turistico a partire da quello alberghiero nel fornire un servizio necessario per i lavoratori che si spostano a Riccione in estate. Dall’altro si eviterà che i vecchi e piccoli hotel ai margini dell’offerta turistica diventino dei piccoli buchi neri, chiusi e senza un futuro. Il Comune sta lavorando ad un avviso pubblico affinché queste strutture possano riaprire offrendo camere ai lavoratori a prezzi calmierati.

Quella del personale è, per l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, “un’emergenza che necessità di una risposta tempestiva: lavoriamo per fornirla immediatamente. Stiamo studiamo incentivi fiscali per rendere il progetto ancora più appetibile”. Per il direttore di Federalberghi Luca Cevoli: “Promuoviamo la dignità del lavoratore: vogliamo essere primi non solo nell’accoglienza dei turisti ma anche dei nostri collaboratori”.

Le vecchie pensioni potranno essere convertite in foresterie per dare alloggio ai lavoratori stagionali a prezzo calmierato. “La giunta comunale - spiega Andruccioli – sta verificando con la Regione i contenuti di un avviso pubblico per la disponibilità di strutture alberghiere sotto utilizzate o attualmente inutilizzate al fine di offrire alloggio temporaneo ai dipendenti stagionali del comparto turistico a prezzi calmierati rispetto a quelli di mercato ed evitare con l’abbandono delle strutture il degrado urbano in zona turistica. L’emergenza personale necessita di una risposta tempestiva, di città: lavoriamo con l’obiettivo di fornirla subito. Al fine di sostenere il progetto l’amministrazione comunale sta verificando la possibilità di dare incentivi fiscali a favore degli operatori che scelgono di dare accoglienza al personale”.

Il comparto turistico e alberghiero ha la necessità di richiamare dipendenti da fuori provincia, ma “ormai da diversi anni ci troviamo ad affrontare una conseguente criticità alla mancanza di personale – ribatte Cevoli -, problema di non facile soluzione, cioè la mancanza di alloggio temporaneo per i lavoratori stagionali”.

Il Comune ha fatto la propria mossa e a breve verrà pubblicato un avviso pubblico rivolto ai titolari dei piccoli hotel. Il Comune si farà garante del prezzo da pagare per l’alloggio che dovrà avere un limite massimo: l’ipotesi su cui si sta lavorando è di circa 400-450 euro al mese, tra i 13 e i 15 euro al giorno, per tutta la durata della stagione. Mentre Federalberghi Riccione si proporrà come possibile soggetto gestore e come garante della buona gestione, di decoro, pulizia e sorveglianza degli edifici.