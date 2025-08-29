Riviera, volano i prezzi per la vacanza

Rimini, 29 agosto 2025 – L’estate volge al termine e, con il rientro in città, in molti sognano di trasformare la Riviera in una seconda casa dove tornare ogni anno. Un sogno che, almeno a Rimini, costa però sempre di più. Secondo l’ultima analisi di Immobiliare.it, la provincia regina della Riviera romagnola ha registrato nell’ultimo anno un forte incremento dei prezzi delle abitazioni: +6,8% su base annua, con valori che ormai sfiorano i 3.000 euro al metro quadrato.

Un trend in netta crescita, che conferma l’attrattiva della costa riminese non solo come meta turistica, ma anche come investimento. A spingere i prezzi sono diversi fattori: la costante domanda da parte di chi cerca una casa al mare facilmente raggiungibile dal Nord Italia, la vivacità del mercato delle locazioni estive e la capacità del territorio di offrire molto più della spiaggia. Eventi culturali, enogastronomia, sport e intrattenimento rendono Rimini un polo vivace tutto l’anno, con un’attrattiva che va oltre i soli mesi estivi.

Il confronto con altre località balneari italiane mostra come Rimini si stia collocando nella fascia alta del mercato. Se in Liguria i prezzi restano i più salati, superando i 3.500 euro/mq a Savona, la Romagna riduce il divario e si conferma tra le mete più ricercate del Centro-Nord. Al Sud, invece, il mercato appare ancora più accessibile: in provincia di Lecce si spendono in media poco più di 1.100 euro/mq, mentre a Trapani si resta attorno ai 1.180 euro/mq.

Per chi guarda a Rimini come alla “casa al mare” dei sogni, l’occasione è oggi più impegnativa rispetto al passato. Il fascino della Riviera resta immutato, ma il mercato sembra premiare chi ha deciso di investire prima.