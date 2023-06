Ryanair festeggia 25 anni a Rimini, più voli al ‘Fellini’ da qui al 2028: "Portiamo 2 milioni di passeggeri"

Rimini, 9 giugno 2023 – Un quarto di secolo di voli da e per Rimini, portando al ’Fellini’ più di un milione di passeggeri. Era il giugno del 1998 quando atterrava sulla pista di Miramare il primo volo della Ryanair, proveniente da Londra. Due traguardi che la compagnia low cost ha voluto festeggiare ieri (al Nettuno), anche per rilanciare l’impegno sul ’Fellini’, che quest’anno vede ben 9 rotte operate da Ryanair. "In questi 25 anni – sottolinea Marco Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia – la nostra compagnia ha investito tanto su Rimini, collegandola con le altri regioni italiane e con il resto d’Europa, trasportando oltre un milione di passeggeri fino a oggi". E questa "è una stagione da record per Ryanair a Rimini": 9 le rotte (per un totale di quasi 600 voli), in aumento quest’anno i collegamenti per Londra, Cagliari, Kaunas (Lituania), e poi le conferme di quelli per Vienna, Budapest, Varsavia, Cracovia, Palermo e la novità di Praga, a cui si aggiungerà - da settembre - Palma di Maiorca. Ryanair crescerà di oltre il 13% rispetto al 2022 e "conquisterà una quota di mercato del 63% nell’anno delle sue ’nozze d’argento’ con Rimini". Per celebrare i 25 anni di voli al ’Fellini’ e il traguardo di oltre un milione di passeggeri, la compagnia lancia la speciale promozione "con voli a 25 euro a tratta fino a ottobre".

Airiminum, società di gestione dell’aeroporto, ha stretto con la Ryanair un accordo quinquennale, fino al 2028. Un accordo che vedrà la compagnia aumentare ancora di più rotte e numero di voli, nei prossimi anni, non solo in estate ma anche nei mesi invernali. "L’intesa con Ryanair – sottolinea Leonardo Corbucci, l’amministratore di Airiminum – porterà a Rimini 1,8 milioni di passeggeri da qui fino a marzo 2028". Già dal 2024 "l’aumento dei voli di Ryanair sarà molto importante", con l’aggiunta di nuove rotte. Ne ha bisogno il ’Fellini’, che quest’anno - da gennaio a maggio - ha superato i 64mila passeggeri, ma è ancora lontano dai volumi pre-Covid. Nei primi cinque mesi del 2019 i passeggeri erano stati oltre 80mila. Ryanair sarà la compagnia che, sperano in tanti a Rimini, rimetterà le ali al ’Fellini’ e al turismo. "Anche per questa estate, in cui venire in vacanza in Romagna significa anche aiutarla dopo il duro colpo che ha subìto con l’alluvione– aggiunge l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini – Ryanair porterà tanti ospiti contribuendo alla ripartenza di questa terra".

Nel frattempo il ’Fellini’ continua a trattare con altre compagnie. Potrebbe aggiungersi una nuova rotta già per questa stagione, se andrà in porto la trattativa intavolata con una compagnia extraeuropea. Massimo riserbo da parte di Airiminum, ma l’obiettivo è chiudere l’anno raggiungendo (e superando) quota 400mila passeggeri.