San Leo, crollo e rinascita. La rupe è stata consolidata e il borgo-gioiello riparte

San Leo (Rimini), 29 settembre 2025 – C’è un’Italia che resiste, e che anzi riparte proprio da dove sembrava non ci fosse più nulla da fare. Case vuote, serrande abbassate, servizi che scompaiono: un copione che negli ultimi decenni ha segnato tante comunità dell’entroterra. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia, fatta di idee nuove, di cittadini che non si arrendono e che decidono di investire energie, tempo e cuore.

È quello che è accaduto a San Leo, dove all’ombra dell’iconica fortezza ha preso forma Fer-Menti Leontine, la prima cooperativa di comunità della provincia di Rimini. Nata da un gruppo di cittadini, la cooperativa conta oggi un centinaio di soci. «L’obiettivo – racconta il presidente Marco Angeloni – era quello di riattivare servizi fondamentali, partendo dal forno, che era chiuso da anni, e costruire un percorso partecipato con l’amministrazione e con chi vive quotidianamente San Leo e la Valmarecchia. Non si tratta solo di economia, ma di creare un contesto capace di generare cultura e valore, tenendo insieme le esigenze di un territorio fragile come i nostri borghi, che hanno bisogno di attenzioni particolari rispetto alle città della costa».

Non si è trattato solo di riaccendere i forni, ma di farlo in modo diverso: farine locali, biologiche, lievito madre e, soprattutto, pane fatto di giorno. Dopo il forno è arrivata anche la bottega di San Leo, punto di riferimento per i residenti e per i visitatori. «Le attività commerciali e artigiane che resistono o che nascono ex novo sono un pilastro fondamentale per i nostri centri storici - conferma il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi -. Insieme al turismo e alle associazioni culturali, creano quel tessuto vivo che permette a San Leo di non essere solo una cartolina, ma un paese abitato e vissuto.

Certo, lo spopolamento è una sfida complessa e servono politiche di più ampio respiro, ma iniziative come Fer-Menti Leontine aiutano a invertire la rotta e a dare un segnale di speranza». In tutta la Valmarecchia emergono piccole realtà che provano a resistere e a innovare. Sempre a San Leo, è possibile trovare piccole realtà come la LAB.ottega di Nena, la Butega di Còcc o l’alimentari Isidora, che mantengono viva la tradizione artigiana e commerciale. Tasselli che, messi insieme, costruiscono una rete preziosa, capace di attrarre non solo turisti ma anche nuovi residenti.

Ma parlare di San Leo significa anche fare i conti con la fragilità della sua roccia, un equilibrio costantemente messo alla prova. Il 27 febbraio 2014, verso le 18, un boato improvviso scosse la città: un tratto della rupe, per un fronte di circa 150 metri, crollò a valle sollevando una nuvola di polvere che fece temere il peggio. Per fortuna le abitazioni non furono coinvolte, ma dieci famiglie furono costrette a lasciare le loro case e l’immagine del masso spezzato rimase impressa nella memoria collettiva. Oggi, a distanza di oltre dieci anni dall’ultimo crollo, San Leo può guardare con più fiducia al futuro grazie a un importante intervento di consolidamento della parete sud del masso roccioso. I lavori, appena conclusi, hanno visto all’opera rocciatori specializzati che, con tecniche d’avanguardia, hanno realizzato ancoraggi in acciaio per mettere in sicurezza la rupe e la fortezza che la sovrasta. Non si tratta però di un punto d’arrivo: il secondo stralcio del progetto, già finanziato con 3,4 milioni di euro inseriti nella programmazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 2024, prevede ulteriori opere di rinforzo per garantire la stabilità.