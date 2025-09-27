Carmen Fiorito: l’influencer dei telefonini apre a Cesena

Sbarca a Rimini l’influencer che ha fatto una vera fortuna con gli smartphone. È tutto pronto alle Befane per l’inaugurazione del nuovo negozio di Carmen Fiorito, nota ai più con il nome ‘New Martina’. La giovane influencer e imprenditrice sarà presente il 4 ottobre al taglio del nastro del suo negozio nel centro commerciale. E le prime 4 persone in fila potranno entrare insieme a lei per l’inaugurazione. La 27enne, originaria di Napoli, è una vera e propria star dei social: fra Instagram e il sempre più imponente TikTok vanta circa 12 milioni di follower. Il mondo dell’elettronica era praticamente scritto nel suo destino: Fiorito ha infatti iniziato lavorando, fin da piccolo, nel negozio dei genitori.

Con il passare del tempo, questa forte passione coltivata nella maniera giusta le ha permesso di costruire l’impero che oggi possiede oggi. L’apertura della sua attività a Rimini segna l’ennesimo traguardo raggiunto dalla giovane influencer, che porterà così a 6 il numero dei negozi presenti in Italia. Dopo Napoli, dove tutto è cominciato, ha aperto a Bologna, Palermo, Caserta e Milano. ’New Martina’ lavora in particolare sugli smartphone: propone cover, pellicole protettive e accessori di vario tipo della sua linea Armov.

Lo fa "martinizzandoli", ovvero donando loro uno stile riconoscibile in mezzo a tutti gli altri. Riconoscibile anche in mezzo agli innumerevoli video che spopolano nel web, dove l’influencer napoletana è riuscita a contraddistinguersi e a far appassionare milioni di persone, soprattutto giovanissimi, che la seguono dal primo giorno. E che non vedono l’ora di conoscerla di persona alle Befane la prossimo settimana.