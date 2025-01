Cosa succede al Sigep di Rimini: le novità più curiose

Rimini, 19 gennaio 2025 - Può capitare di imbattersi in un robot-cameriere (foto), intento ad aggirarsi tra i tavoli per portare le ordinazioni; è possibile assistere agli showcooking dei più grandi maestri della panificazione, che esplorano nuovi mix di farine o illustrano le proprietà dei forni ‘intelligenti’ - macchinari capaci di valutare i consumi energetici e mettere in atto misure automatiche di risparmio -; o, ancora, ascoltare un talk sulla progettazione dei nuovi spazi per la ristorazione con l’uso di tecniche della bioarchitettura. È una vera e propria fiera delle meraviglie, il Sigep World – il Salone internazionale del foodservice d’eccellenza - in scena, fino al 22 gennaio, al quartiere fieristico di Rimini: oltre a offrire ai visitatori un ‘Grand tour’ fra le principali tendenze di consumo, la 46esima edizione guarda costantemente al futuro e alle idee destinate a rivoluzionare il settore. Nel segno, in particolare, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità. Ecco, allora, una panoramica non esaustiva delle principali novità avvistate nelle prime due giornate dell’affollata kermesse.