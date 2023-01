Sigep 2023 Rimini: date, orari e biglietti. Torna l’attesa fiera del gelato

Un'immagine della scorsa edizione del Sigep

Rimini, 20 gennaio 2023 – I talenti della gelateria artigianale italiana, la creatività della pasticceria internazionale, il profumo intenso del cioccolato, le varianti più fantasiose del pane, l’aroma inconfondibile del caffè. Ci sarà questo e molto altro alla 44esima edizione del Sigep – The Dolce world expo, il salone di Italian exhibition group che inaugura domani, sabato 21 gennaio, al quartiere fieristico di Rimini. Divenuta nel tempo l’appuntamento di riferimento in Europa per la community professionale del foodservice dolce, nonché un’importante vetrina per l’intera filiera, la kermesse si tiene in contemporanea con la settima edizione di AB Tech expo, la fiera dedicata a tecnologie e macchinari dell’arte bianca, dallo stoccaggio all’impasto e lavorazione. Le due manifestazioni colonizzeranno fino a mercoledì 25 gennaio l’intero quartiere fieristico riminese (28 padiglioni per 130mila metri quadri): è previsto l’arrivo di oltre mille brand espositori provenienti da 34 Paesi (i più rappresentati, dopo l’Italia: Spagna, Turchia, Germania, Belgio e Francia).



Sigep ospiterà tutte le sue storiche filiere (gelato, pasticceria, pane, pizza, caffè e cioccolato), le associazioni artigiane e industriali di settore, le associazioni nazionali e internazionali dei maestri gelatieri e pasticcieri, dei panificatori, dei baristi e specialisti del caffè. Le opportunità di business e formazione e la proiezione sui mercati esteri - grazie alla collaborazione con Agenzia Ice (Agenzia governativa per la promozione all’estero delle imprese italiane) - rendono Sigep un evento di caratura internazionale. Partendo da ingredienti e prodotti, in fiera andranno in scena le ultime novità nel comparto dei macchinari e impianti (che prestano sempre più attenzione ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico), poi nell’arredamento, attrezzature, vetrinistica e tutto quanto occorre per avere un packaging contemporaneo, all’insegna della circolarità dei materiali e della versatilità d’uso.



Al centro del quartiere fieristico, nella cosiddetta ‘Vision plaza’, in cinque giorni si terranno almeno 100 tra eventi e talk, che coinvolgeranno 200 relatori, 50 dei quali internazionali. Più di mille sono, complessivamente, gli eventi organizzati dagli espositori stessi nei vari padiglioni. Per non parlare delle grandi competizioni internazionali, che rappresentano una straordinaria leva di formazione professionale e scoperta di nuovi talenti. Nelle sei arene, con otto palchi, si alterneranno concorsi internazionali, show cooking con i grandi maestri (fra i grandi nomi attesi, solo per fare un esempio, gli chef stellati Davide Oldani e Carlo Cracco), dimostrazioni delle più recenti novità tecnologiche ed eventi di formazione. Nella Dolce Arena, area degli eventi clou, si confronteranno i talenti dalla Gelato Europe Cup, che è la fase eliminatoria delle squadre europee in vista della Gelato World Cup a Sigep 2024, il Campionato mondiale di pasticceria juniores, e il Campionato mondiale femminile per l’elezione della prossima ‘Pastry queen’ (letteralmente, ‘regina della pasticceria’). Ma tanti altri appuntamenti sono in calendario anche nelle altre cinque arene, da quella del gelato a quella della pasticceria. Il programma completo, assieme al catalogo degli espositori, è disponibile sul sito web ufficiale: www.sigep.it.





Date, orari e biglietti

La manifestazione si svolge dal 21 al 25 gennaio 2023 al Quartiere fieristico di Rimini, in via Emilia 155 (collegata alla rete autostradale A14, a 6 km dall’uscita Rimini Nord). L’orario della fiera è dalle 9:30 alle 18: l’ultimo giorno, mercoledì 25, la chiusura sarà anticipata alle 17. Per acquistare il biglietto occorre registrarsi nell’area riservata dello stesso sito web del Sigep, il costo del ticket è:

49 euro, per chi ha acquistato online entro lo scorso 30 novembre 2022

65 euro, se acquistato online dal 1° dicembre 2022 al 25 gennaio 2023

65 euro se acquistato sul posto durante i giorni di manifestazione.



È possibile acquistare anche il biglietto per due giorni al costo di:

85 euro, per chi ha acquistato online entro il 30 novembre 2022

110 euro, se acquistato online dal 1° dicembre 2022 al 25 gennaio 2023

110 euro, se acquistato sul posto durante i giorni di manifestazione



Come arrivare

Il comune ha potenziato i collegamenti dei mezzi pubblici attivando la Linea 9 Shuttle, che trasferirà i visitatori in fiera (senza fermate intermedie) dalla stazione ferroviaria di Rimini, in coincidenza con l’arrivo delle corse Metromare. Per l’evento sono attive da e verso la fiera anche la linea 5 e la linea 10. Potenziate anche le fermate dei treni alla fiera e le navette per gli ospiti nelle strutture alberghiere.