Spiagge aperte tutto l’anno a Rimini, ora il Comune ci crede

Rimini, 5 settembre 2025 – I quattro mesi di stagione balneare stanno stretti alla giunta Sadegholvaad. Mentre un’altra estate sta andando in archivio, in municipio guardano alla spiaggia del futuro, e quello che vedono è diverso da quanto c’è oggi.

Tanto che l’assessora al Demanio, Valentina Ridolfi si lancia in una proposta: “Se davvero si vuole proseguire nell’obiettivo della destagionalizzazione, credo si possa avviare nel concreto un ragionamento sulle date ufficiali di apertura e chiusura della stagione balneare, con il coordinamento della Regione Emilia Romagna, che sappiamo già essere sensibile e aperta ad un confronto sul tema, oltre che con tutte le categorie coinvolte e gli stakeholders”.

In altri termini al Comune non basta una stagione che ufficialmente apre il 17 maggio, come accaduto quest’anno, e si chiude il 21 settembre. Ciò non significa che a palazzo Garampi vogliono ombrelloni e lettini aperti anche in ottobre o in aprile.

Quando si parla di destagionalizzazione bisogna pensare anche a una spiaggia diversa, dove la tintarella non è l’unica occupazione.

“Al di là dell’evidenza del cambiamento climatico e della conseguente trasformazione dell’ambiente fisico che ci circonda, è ormai radicata la tendenza a considerare gli spazi outdoor come elemento indispensabile per la vivibilità urbana e per la qualità della vita dei cittadini”. Dunque serve un cambio di passo anche sulla sabbia, pensando a un arenile diverso a seconda delle stagioni. In Comune ci hanno ragionato mettendo nero su bianco il nuovo piano dell’arenile.

“Rimini ha un privilegio immenso, quello di poter contare su un’infinita spiaggia che si sviluppa lungo circa 16 chilometri. Non è un caso che questo assunto sia anche uno dei cardini che muove il nuovo piano dell’arenile, che tra i suoi elementi caratterizzanti ha quello di considerare la spiaggia non come luogo a sé ma come parte della città, in connessione con il Parco del mare, e dunque da vivere non solo quattro mesi all’anno, ma ad ogni stagione”.

La parte più difficile, a quanto pare, non sarà fissare una data di anticipo o di posticipo della conclusione della stagione balneare, “credo si tratti di compiere uno scatto di pensiero. Dobbiamo considerare la spiaggia come elemento inscindibile delle nostre città e per questo ricomprenderla nelle strategie di progetti e investimenti per essere in linea con le evoluzioni del turismo, degli stili di vita, dell’ambiente”.