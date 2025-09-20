Spiaggia piena a Rimini grazie al sole: i bagnini tentano l’allungo

Rimini, 20 settembre 2025 – “La voglia d’estate non si placa, con stabilimenti e spiagge libere che registrano un’affluenza ben oltre la media stagionale, complice un settembre all’insegna del bel tempo”. Il bollettino arriva dai marinai di salvataggio. Proprio loro, che lasciano quest’anno una spiaggia piena.

Da lunedì si sveglieranno e rimarranno a casa perché gli stabilimenti, per ordinanza della Capitaneria di porto, potranno fare a meno di loro. Basterà un cartello che spiega ai clienti l’assenza del servizio, e i bagnini potranno proseguire con una estate che anche in settembre sta regalando presenze e ombrelloni pieni. Il meteo aiuta, anzi è fondamentale. Ma non è nemmeno più una novità. Da anni ormai tra settembre e ottobre le temperature sono sempre più miti e la spiaggia si vive più a lungo. Può capitare un inizio di settembre piovoso, ma poi arrivano settimane miti e la tintarella autunnale non è più un miraggio.

Anche quest’anno la storia si ripete. I bagnini, soprattutto a Marina Centro, hanno ancora distese di ombrelloni aperti e lettini, un’immagine lontana dalle lande desolate che si vedevano sulla sabbia anni fa. Cambia il modo di fare vacanza, cambia il clima e sta cambiando anche la spiaggia. Non si ‘sbaracca’ più quando iniziano le scuole, e non si accolgono più i turisti sulla spiaggia mentre si lavano lettini e si portano via con il furgone. A beneficiarne sono anche gli affari.

Ombrelloni e lettini continuano a essere venduti anche il 21 settembre. E i salvataggi hanno da ridire. “L’affluenza è consistente. Per questo motivo - spiega David Maranghi, presidente dell’associazione dei salvataggi -, è fondamentale la presenza del servizio lungo tutta la costa romagnola, da Ravenna a Gabicce Mare, per garantire la sicurezza in mare a chi sceglie questo periodo per le proprie vacanze”.

Nei prossimi giorni il meteo cambierà. Arriveranno venti e piogge. Si parlerà di estate finita, e non è la prima volta, i meteorologi lo avevano fatto un paio di settimane fa, salvo poi ritrovarsi con altri bei giorni e la voglia di fare due passi sulla sabbia. Intanto i salvataggi proseguono con la loro battaglia. “Il continuo afflusso di turisti rafforza la necessità di estendere il servizio di monitoraggio delle spiagge oltre il periodo canonico di giugno, luglio e agosto. Questo contribuisce a promuovere la destagionalizzazione dell’offerta turistica, trasformando quello che viene visto come un costo in un servizio di qualità”.