Stretta sugli affitti brevi, pronta la task force: nel mirino 40 alloggi. “Siamo solo all’inizio”

Rimini, 19 agosto 2025 – Una task force per verificare la legittimità degli alloggi dati per brevi periodi ai turisti. L’assessore Juri Magrini l’aveva annunciata alla vigilia della stagione. I tempi sono maturi e da settembre i dipendenti comunali riuniti nel gruppo di verifica dedicato agli affitti brevi, entreranno in azione quotidianamente incrociando i dati e facendo sopraluoghi. Il fenomeno degli affitti brevi è scoppiato da tempo tant’è che a Rimini, stando ai numeri riportati dal ministero del turismo, sono oltre un migliaio gli alloggi che hanno chiesto il Cin, il codice identificativo nazionale necessario per poter svolgere l’attività ricettiva.

Il Codice dovrebbe portare a una regolarizzazione del settore, ma vi è una grande quantità di incombenze alle quali il titolare o gestore degli alloggi deve attenersi. Ed è a queste che guarda la task force comunale. L’obiettivo è non solo verificare quanto presentato, ma far emergere le anomalie connesse all’utilizzo delle abitazioni proposte sul mercato degli affitti turistici. Gli uffici comunali già da alcune settimane hanno avviato una prima scrematura incrociando i dati catastali, quelli anagrafici e delle piattaforme di gestione delle locazioni turistiche, andando poi a verificare sul posto alcuni degli immobili. Questa prima fase aveva consentito di trovare 25 posizioni sulle quali erano emersi dubbi sulla regolarità dell’attività. Ed infatti 9 erano risultate irregolari mentre per le altre era partita la procedura di regolarizzazione, necessaria per proseguire nell’accogliere i clienti.

Da settembre questa attività si farà quotidiana e costante anche perché dietro alle irregolarità possono nascondersi anche dei benefici fiscali di cui i titolari non dovrebbero usufruire. Ad esempio gli immobili destinati a uso turistico che vengono dichiarati impropriamente come fossero un’abitazione principale, pagano una Imu ridotta, mentre dovrebbero pagare cifre ben superiori. Intanto il lavoro della task force sta procedendo e, dopo una prima fase di incrocio delle banche dati a disposizione del Comune, si partirà a breve con la verifica dei parametri di legge su un elenco di circa 40 situazioni ‘anomale’. Attività da passare al setaccio tra obbligo del Cin, utilizzo al fine di locazioni turistiche di appartamenti in edilizia popolare e affitto ad uso turistico di appartamenti ammobiliati pur in presenza di una residenza permanente, cosa vietata dalla legge regionale. Dopo i primi 25 alloggi verificati si passerà a questi 40 perché, come aveva sottolineato l’assessore Magrini lanciando la campagna di verifica: “L’obiettivo è far emergere irregolarità e abusi. Abbiamo iniziato un percorso di lavoro che vede la collaborazione dello sportello attività produttive, dell’ufficio tributi, della polizia locale, dell’urbanistica, del sistema informativo territoriale, che si basa sulla condivisione delle informazioni”.

Il fenomeno si sta ampliando. Ad oggi il numero di appartamenti per i quali è stato chiesto al ministero il Cin, ai fini di una gestione non imprenditoriale, sono 1018. A questi si possono aggiungere i B&B, sempre con gestione non imprenditoriale, che a Rimini sono in tutto 60. Poi ci sono le attività seguite il più delle volte da gestori, con diversi appartamenti a disposizione. In questo caso si tratta di attività imprenditoriali. A Rimini vi sono 123 richieste, il che lascia pensare a un numero di alloggi disponibili ben superiore. Il Comune non può e non intende eliminare il fenomeno degli affitti brevi, ma intende ricondurlo nella regolarità “con controlli mirati per far emergere situazioni di palese irregolarità”.