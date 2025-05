Terranova e i nuovi negozi Riviera 2.0 ispirati alla Romagna

Rimini, 12 maggio 2025 - Terranova lancia il nuovo concept store Riviera 2.0. Il brand di abbigliamento giovane e contemporaneo fa parte del Gruppo Teddy, nato nel 1961 a Rimini. Il nuovo concept nasce dalla volontà di far evolvere l’identità storica di Terranova, ripartendo proprio dalle radici della Riviera di Rimini e dal suo spirito pop originario, reinterpretandolo in modo attuale e vitale.

Il nuovo format Riviera 2.0

"L’obiettivo - fanno sapere dall'azienda - è creare un'esperienza immersiva e positiva, trasformando il negozio in un luogo capace di ispirare, accogliere ed emozionare, superando la logica del semplice spazio di vendita per una customer experience sempre più coinvolgente". Il nuovo format, dopo aver esordito al Centro Commerciale “Il Centro” di Arese, arriverà entro la fine del 2025 in oltre 20 negozi in 10 nazioni. "Riviera 2.0 - spiega l'azienda - si distingue per la creazione di un ambiente dinamico, che racchiude energia, accoglienza e identità, ispirandosi alla Riviera romagnola e al suo spirito libero e positivo. Nei negozi con questo format sono disponibili le collezioni complete di Terranova che includono linee donna, uomo e kids, fino all’intimo e agli accessori".

Lo stile dei nuovi store

Come saranno i nuovi store? E' stato scelto uno stile che richiama la Riviera romagnola "L’accoglienza - spiegano - è sottolineata dall’installazione luminosa "CIAO" all’ingresso, simbolo di inclusione e positività. Elemento centrale del format è la passerella, che guida l’esperienza d’acquisto con la stessa libertà di una passeggiata sul lungomare. Il legno naturale richiama le strutture balneari e il calore della spiaggia. Anche i camerini sono pensati per offrire un’esperienza pratica e accogliente. Semplici, funzionali e dall’atmosfera rilassata, sono caratterizzati da tende a righe che richiamano quelle degli stabilimenti balneari della Romagna, per un tocco di autenticità e leggerezza".

Il gruppo Teddy

Il Gruppo Teddy commercializza i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB 24 ed è presente tramite le attività retail (negozi monomarca) e wholesale (ingrossi) in 80 nazioni di tutto il Mondo.