Il ‘tesoretto’ in mezzo al mare: “Eni paghi le tasse sulle piattaforme. Ci spettano 20 milioni di euro”

Rimini
10 set 2025
MANUEL SPADAZZI
Economia
Rimini ci spera, dopo la sentenza della Cassazione a favore dell’amministrazione di Cesenatico. Magrini: “Noi nella stessa situazione, ormai l’orientamento dei giudici è chiaro”. A breve l’udienza

Una delle piattaforme di Eni al largo di Rimini; a destra l’assessore al bilancio Juri Magrini

Rimini, 10 settembre 2025 – Nella guerra legale sull’Imu per le piattaforme in mare potrebbe spuntarla il Comune. E “per noi vincere il contenzioso con Eni significherebbe incassare 20 milioni di euro tra imposte non versate e le sanzioni”, fa i conti l’assessore al bilancio Juri Magrini. E l’ultima sentenza della Cassazione fa ben sperare Palazzo Garampi. I giudici hanno respinto il ricorso che Eni aveva presentato contro il Comune di Cesenatico. In ballo c’erano quasi 4 milioni (3,8 per precisione), per l’Imu sulle piattaforme chiesta da Cesenatico per 2014 e il 2015. “Dopo quasi 10 anni di battaglie legali nelle commissioni tributarie provinciali, regionali e infine in Cassazione, siamo riusciti finalmente a dimostrare la bontà delle nostre richieste”, spiega il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Il contenzioso con Eni sulle piattaforme non è finito. “Parliamo delle imposte dal 2012 fino al 2019, oggetto del contendere sono circa 19 milioni. Con questa sentenza incassiamo in modo definitivo 3,8 milioni e per la restante parte continueremo a far valere i diritti nelle sedi giudiziarie”. La situazione di Cesenatico è molto simile a quella di Rimini. Per le 6 piattaforme in mare, l’amministrazione riminese è in causa con Eni per le imposte dal 2011 al 2019. “La Cassazione a breve dovrebbe pronunciarsi, finalmente, anche sulla situazione di Rimini – riprendere Magrini – Ci aspettiamo l’udienza entro fine anno, tra novembre e dicembre. La vittoria di Cesenatico, che arriva dopo altri verdetti simili a favore di altri comuni, ci induce al cauto ottimismo. Perché l’orientamento della Cassazione è chiaro”.

Per Rimini, come per Cesenatico, sono in ballo parecchi milioni. Per il periodo compreso tra il 2011 e il 2015, Palazzo Garampi aveva presentato a Eni un conto di 13,5 milioni, ma la compagnia ne ha versati solo 6,8. È su questo contenzioso che la Cassazione sarà chiamata presto a esprimersi. Ma “Eni deve ancora pagare 5,5 milioni di Imu sulle piattaforme per il 2016 e il 2017. La corte di giustizia tributaria regionale – ricorda Magrini – ci ha già dato ragione, Eni ha fatto appello in Cassazione”. C’è poi un terzo ricorso, ancora pendente alla corte tributaria regionale, relativo agli anni 2018 e 2019: altri 5,7 milioni. “In tutto parliamo di 20 milioni di euro, sanzioni incluse – conclude Magrini – Soldi che, se ci verranno riconosciuti, utilizzeremo per investimenti infrastrutturali sulla città”.

