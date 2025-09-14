Turismo balneare in crisi a Rimini, calano le presenze estive: "Hotel verso nuove sfide, strategie per 12 mesi"

Rimini, 14 settembre 2025 – C’era una vota l’alta stagione. Ha ancora senso parlare di alta e bassa stagione in un’estate che vede comprimersi da anni a questa parte le presenze in luglio e agosto? Prima della risposta i numeri.

Tornando al 2016, a Rimini i tre mesi estivi (giugno, luglio e agosto) pesavano in termini di presenze per 4 milioni e 796mila, dati della Regione con il suo osservatorio statistico.

Passano tre anni e nell’ultima stagione prima della pandemia, nel 2019, i tre mesi estivi vedono comunque tenere, arrivando a 4 milioni 843mila presenze, trainate da un giugno sugli scudi mentre già i mesi di luglio e agosto avevano iniziato a segnare un’inversione di tendenza.

Ed eccoci al 2024, lo scorso anno, gli ultimi dati disponibili in attesa di quelli che quest’anno continuano a non arrivare.

L’estate di un anno fa ha segnato 4 milioni e 255mila presenze. Non un lieve calo, ma un perdita rispetto al 2019 che si avvicina alle 600mila presenze, mentre sul 2016 le 540mila. Se guardiamo al mese di agosto ecco che nel 2024 si sono registrate circa 300mila presenze in meno rispetto al 2016. In flessione anche luglio.

Quest’anno le cose non pare siano andate meglio. A luglio i musi lunghi erano davvero tanti, e in agosto la ripresa per tanti albergatori non c’è stata.

"Oggi è evidente che una struttura ricettiva non può più basarsi sulla classica stagione estiva - ammette Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera -. Il processo in corso da tempo che vede diversi piccoli hotel chiudere o rinunciare proseguirà per un semplice motivo: è in atto una trasformazione profonda delle attività. E’ molto semplice: o ci si trasforma da attività ‘artigianale’, ovvero la famiglia che gestisce un piccolo hotel, in attività imprenditoriale, dunque apertura per larga parte dell’anno con logiche completamente diverse, oppure si chiude. La scelta che oggi hanno davanti diversi albergatori è questa. O si cambia e si investe, o si chiude".

Per essere chiari: "Un albergatore deve farsi una semplice domanda: dormirei in vacanza in camere come quelle che ho nell’albergo. Se la risposta è no, allora meglio chiudere e fare altro, non la guerra dei prezzi".

Tra stipendi in ritirata, la concorrenza delle località estere e le abitudini cambiate del turista, che fine ha fatto l’alta stagione? "Dobbiamo ragionare su un prodotto di 12 mesi, e per fortuna lo stiamo facendo negli ultimi anni - ribatte Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi -. Oggi focalizzarci sul toto presenze in luglio o in agosto non serve a nulla. Sia noi che l’Apt, ad esempio, abbiamo strumenti e piattaforme che consentono di avere chiara la situazione presenze e prenotazioni così da impostare campagne comunicative e promozionali nel breve periodo e non di anno in anno. Dobbiamo avere strumenti per poter agire in modo immediato. Il mondo è cambiato, si lavora tutto l’anno, non c’è solo il balneare e gli stranieri insegnano. Siamo un distretto industriale e dovremmo essere considerato tale anche a livello nazionale".