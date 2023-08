Turismo in frenata a Rimini: “Gli italiani cercano di risparmiare su tutto”

Rimini, 13 agosto 2023 – Ferragosto senza il tutto esaurito. A memoria del cronista è la prima volta, da quasi trent’anni, che alla vigilia del ‘capodanno d’estate’ ci siano ancora (parecchi) posti disponibili in gran parte degli hotel di Rimini e della riviera. Avanti c’è posto!

Turismo in calo anche a Rimini: Ferragosto non sarà tutto esaurito

L’altro ieri portale di Booking c’erano 211 alberghi con camere disponibili dal 14 al 16 agosto. Con tanti turisti dell’ultim’ora a caccia del prezzo migliore. "Abbiamo il 70 per cento di occupazione – spiega Gigi Biotti, dell’hotel Maison B Best Western – È un Ferragosto sottotono. Il turismo balneare segna il passo". "Da noi tutto pieno fino al 20 – assicurano invece Fabio e Marilena, i titolari dell’hotel Flora di Viserbella – soprattutto grazie agli stranieri. Pochi italiani, pesa tanto il carovita".

"Bene le nostre strutture top nei 3-4 giorni di Ferragosto. Soffrono di più le altre. Questa non è una stagione facile – ammette Domenico Cimino, titolare dell’omonima catena alberghiera – Paga la qualità dell’offerta, è durissima per gli hotel marginali che vanno dismessi trasformandoli in opportunità di servizi per gli altri". "Io sono pieno, ma in giro per ora anche a ferragosto butta piuttosto male", taglia corto Andrea De Luigi, hotel Cosmos. "Ma quale tutto esaurito a Ferragosto, c’è posto in abbondanza, basta andare a vedere sui portali", allarga le braccia Barbara Scarcia, titolare dell’hotel Okinawa. "Abbiamo ancora 7-8 stanze disponibili al Punta Nord di Torre Pedrera – spiega Gianluca Scialfa, del gruppo di hotel e villaggi Color Holiday – Cerchiamo di vendere ancora la settimana intera, ma se non ci riusciremo accetteremo soggiorni più brevi. La stagione fino ad aprile si prospettava ottima, poi l’alluvione ha portato a tante disdette, dall’estero e dall’Italia. Con una campagna promozionale straordinaria siamo riusciti a raddrizzare le cose. Ma non è così per tutti, c’è chi è in difficoltà".

“Il Ferragosto di quest’anno è anomalo – conferma Patrizia Balducci, hotel San Francisco – Basta guardare la strada, la passeggiata di sera o la spiaggia di giorno per capire che c’è meno gente". "A fine luglio abbiamo registrato molte cancellazioni di prenotazioni per il periodo ferragostano – dicono dal gruppo Devira hotel – Tanti andavano in cerca del prezzo più basso. Abbiamo fatto i recall, ricontattando tutti e offrendo sconti del 10%, con buoni risultati. C’è comunque la caccia all’occasione, rinunciando a servizi extra opzionali, considerati da molti ormai un lusso".

La presidente di Federalberghi-Aia, Patrizia Rinaldis, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Vero che a Ferragosto c’è ancora posto, ma rispetto alla crisi del balneare che c’è in tutta Italia Rimini sta mantenendo la posizione e recupera con il mercato estero, almeno in parte, quel che perde sul fronte degli italiani". Per Antonio Carasso di Promozione alberghiera "la situazione non è così drammatica come qualcuno la vuole dipingere. Siamo già al 90% di camere occupate".