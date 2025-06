Turismo, invasione straniera in Riviera: “Uno su due dall’estero, raddoppiati i tedeschi”

Rimini, 17 giugno 2025 – Rimini uber alles. È il mese degli stranieri, soprattutto dei tedeschi. Che siano davvero tanti lo si vede passeggiando tra mare e centro storico. Guardando i numeri ci si trova davanti a una città che sta cambiando volto. “La Pentecoste, che quest’anno è caduta in giugno e non in maggio, e il caldo ci hanno dato una mano – premette Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – Ci troviamo davanti a numeri molto significativi che ci dicono come negli hotel della città, stando ai dati raccolti sulla piattaforma HBenchmark, il peso della clientela straniera è arrivato al 46%, lasciando il rimanente 56% a quella italiana”.

Facendo un salto indietro allo scorso anno, nel medesimo periodo gli stranieri si erano fermati al 35% del totale. Già questo la dice lunga su quanto siano aumentati i turisti provenienti da Paesi oltre confine. Un risultato doppiamente importante, visto che quest’anno il mese di giugno sta regalando maggiori soddisfazioni nei termini di occupazione delle camere.

“Sta andando decisamente meglio. Un anno fa la percentuale di occupazione si fermava al 61% nei primi 15 giorni del mese. Quest’anno è arrivata al 70%. Dunque i numeri relativi alle presenze straniere sono ulteriormente importanti”. Le presenze alberghiere legate ai clienti stranieri “sono cresciute di oltre un 30% rispetto a un anno fa”. Le ultime stagioni ci hanno abituato al fatto che fossero gli stranieri a limitare l’effetto della ritirata degli italiani, “ma a giugno sono andate e andranno bene anche le presenze degli italiani grazie, al meteo e agli eventi. Per la Notte rosa abbiamo già un’occupazione dell’80%. Per quanto già visto e per le premesse, questa sarà un mese davvero significativo”.

Tornando agli stranieri, a farla da padroni alla voce ‘aumenti’ sono i tedeschi: “Sono passati dal 7,1% del totale al 14,1%, sono più che raddoppiati, se pensiamo che le presenze totali di questo mese sono in aumento. Seguono austriaci, belgi e rumeni. Ma abbiamo anche tanti svizzeri, francesi e turisti della Repubblica Ceca. Registriamo inoltre sempre più turisti dall’Albania e da Malta. Considerando le prossime due settimane, con previsioni di occupazione dell’80%, termineremo giugno con grandi risultati”.

Un fenomeno confermato anche dall’osservatorio del Ttg. Secondo i buyer stranieri il Belpaese è una meta competitiva per il suo rapporto qualità-prezzo, lo shopping e i prodotti tipici. Musica per le orecchie degli imprenditori riminesi.