Turismo, il Comune zittisce i ‘gufi’. “Tassa di soggiorno: estate in linea col 2024”

Rimini, 24 settembre 2025 – Non è stata un’estate memorabile. Ma nemmeno così negativa. Smentiti i ’gufi’ che parlavano di una stagione da profondo rosso. In attesa dei dati ufficiali (la Regione li darà a ottobre), a Palazzo Garampi hanno cominciato a fare due conti, lavorando sugli incassi della tassa di soggiorno. Numeri “utili per misurare le presenze turistiche – osserva l’amministrazione – Abbiamo passato quest’estate così, tra luglio e agosto, nel mezzo di una tempesta mediatica, nella quale tanti dicevano: in Italia è finito il turismo balneare. Assobalneari aveva parlato di un calo medio del 20% nelle località italiane”. Ma i dati che ha in mano il Comune raccontano un’altra estate. “Possiamo già anticipare qualche riscontro, più solido e meno aleatorio della classica impressione di settembre, attraverso i dati dei pernottamenti così come scaturiti dall’imposta di soggiorno del Comune”.

Eccoli allora i numeri. Nei primi 8 mesi di quest’anno, da gennaio fino ad agosto, Rimini “ha avuto una crescita di pernottamenti dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, anno che era stato molto positivo dal punto di vista turistico”. E “rispetto al 2023 la crescita è esattamente del 10%”. Dati che sono in contraddizione con “chi ha parlato di crollo del turismo balneare italiano”. Entrando più nel merito dei numeri, vanno fatte alcune considerazioni. A partire dagli affitti brevi. Come hanno ricordato a più riprese anche gli albergatori, quest’anno nel conto delle presenze finiscono anche tanti pernottamenti in alloggi privati che in passato, senza codici identificativi, sfuggivano alle statistiche.

Certo: luglio e agosto hanno segnato una flessione, come confermano i dati di Palazzo Garampi. Se si guarda al solo primo semestre (da gennaio a giugno), si registra nel 2025 una crescita di pernottamenti del 6,1%. Percentuale che aumenta fino al 22,4% se si prende a riferimento il primo semestre 2023, sottolineano ancora dal Comune. Se si considerano i tre mesi estivi, vale a dire giugno, luglio, agosto, “Rimini quest’anno, secondo i numeri ricavati dall’imposta di soggiorno, è in linea con il 2024 avendo, segnando una contrazione complessiva di appena lo 0,4%. Dato che probabilmente potrà avvicinarsi allo zero quando sarà assorbita la percentuale fisiologica dei ‘ritardatari’ nelle dichiarazioni e nei versamenti”. Giugno è stato un mese straordinario, le flessioni di luglio e agosto, secondo il Comune, si limitano a un -3,5% sul 2024, mentre “risultano migliori dell’estate 2023”.