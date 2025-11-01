Valpharma, l’Agenzia del farmaco ferma la produzione a Pennabilli: 200 lavoratori in cassa integrazione

Rimini, 1 novembre 2025 – Stop alla produzione di medicinali per uso umano alla Valpharma, l’azienda farmaceutica con sede a Pennabilli. A sospendere la produzione ci ha pensato l’Agenzia del farmaco nazionale dopo i controlli fatti eseguire alcune settimane fa. Nei giorni scorsi era la stessa Agenzia del farmaco a pubblicare una nota: “Con la determina numero aM - 145/2025 del 14 ottobre 2025 è stata sospesa, ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 219 del 24 aprile 2006, l’autorizzazione alla produzione di medicinali dell’officina farmaceutica sita in Pennabilli, via G. Morgagni 2, rilasciata alla società Valpharma International spa”. I controlli avrebbero consentito di verificare che la produzione dei farmaci non rispettava tutte le linee guida nella fabbricazione dei medicinali stabilita dalla norma comunitaria.

Alessia Valducci alla guida del gruppo Valpharma

La sospensione delle lavorazioni ha provocato lo stop immediato alle attività dello stabilimento. Di colpo circa 200 dipendenti dell’azienda occupati nella struttura che si trova a Pennabilli si sono ritrovati impossibilitati a proseguire con le proprie mansioni. I rilievi dell’Agenzia del farmaco non riguardano le altre due società del gruppo, ovvero Valpharma spa con sede a Serravalle di San Marino, ed Erba vita Group spa sempre a San Marino, ma nella zona di Faetano. Al contrario la società del gruppo legata allo stabilimento italiano si è trovata a fronteggiare una situazione improvvisa scegliendo, assieme ai sindacati, di chiedere l’avvio della cassa integrazione ordinaria per tutti i lavoratori interessati dalla struttura di produzione a Pennabilli.

“Per lo stabilimento di Valpharma International a Pennabilli – spiegano dall’azienda guidata da Alessia Valducci – in accordo con le sigle sindacali Femca-Cisl e Filctem-Cgil e la Rsu è stata richiesta la cassa integrazione guadagni ordinaria per far fronte alla temporanea sospensione delle lavorazioni, dovuta alla necessità di migliorare la tracciabilità delle fasi di processo del prodotto, richiesta dall’ente regolatore”.

Al momento non viene data una stima dei tempi necessari per regolare il processo di produzione dei farmaci come da norma vigente. L’altra incognita è il tempo che impiegherà l’Inps nel pagamento della cassa integrazione, cosa che potrebbe richiedere mesi. Per questo l’azienda ha deciso di anticipare quanto i dipendenti andrebbero a percepire con la Cig, in attesa dell’intervento dell’Inps. Queste sono le azioni adottate per offrire ai dipendenti un ammortizzatore sociale in attesa che le lavorazioni possano riprendere. La vera partita si gioca sulle procedure da modificre: “L’azienda – sottolineano da Valpharma – per rispondere agli stringenti requisiti di qualità e conformità alle normative vigenti sta lavorando per riprendere le attività di produzione il prima possibile”.