Rimini
EconomiaSaldi di fine stagione, messi in vendita 50 alberghi. I prezzi? Da 300mila a 3 milioni
29 set 2025
LORENZO MUCCIOLI
Economia
Saldi di fine stagione, messi in vendita 50 alberghi. I prezzi? Da 300mila a 3 milioni

La mappa e i costi delle strutture ricettive di Rimini che sono presenti sugli annunci online. Rinaldis: “Sono spesso hotel di famiglia da ristrutturare, ma attenzione agli standard di qualità”

Decine gli hotel in vendita da Viserbella a Miramare, un mercato immobiliare in continua evoluzione; a destra, Patrizia Rinaldis, presidente albergatori Rimini

Rimini, 29 settembre 2025 – Una città che vive di turismo, ma che allo stesso tempo fa i conti con un patrimonio alberghiero che in parte sembra non reggere più il passo. A Rimini sono circa cinquanta le strutture ricettive attualmente in vendita sui portali immobiliari, sparse nelle varie zone della città, dal centro storico a Marina centro. Un numero che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe essere più alto: molti annunci non finiscono online, ma passano da trattative riservate e contatti diretti tra agenzie e operatori. Basta dare uno sguardo ai principali siti di annunci per rendersi conto della forbice. Si parte dagli alberghi più piccoli, che oggi si possono acquistare con cifre intorno ai 328mila euro a Bellariva o ai 330mila euro a Viserbella, fino ad arrivare a strutture più grandi posizionate su viali storici come Regina Elena o Porto Palos, dove i prezzi oscillano tra 1,1 e 2,3 milioni di euro.

In Riviera, però, non mancano gli affari di peso: c’è chi chiede 3 milioni di euro per un’attività a Miramare. Un quadro che secondo gli albergatori è da considerare fisiologico ma che invita comunque a delle riflessioni sul futuro della ricettività in Riviera. “Si tratta quasi sempre di alberghi marginali, strutture dove non c’è il ricambio generazionale o che da anni vengono date in affitto e a un certo punto la proprietà decide di chiudere - dice Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini -. Sono spesso hotel di famiglia, da ristrutturare, messi sul mercato così come sono. Prima di venderli bisognerebbe verificare gli standard qualitativi, controllare se hanno ancora le stelle che dichiarano, e solo allora permettere che passino di mano. Cosa facciamo di queste strutture che rischiano di essere svendute o finite in mani di chi non vuole investire? Serve lavorare anche sul tema della sicurezza del territorio, perché non possiamo permettere che il tessuto alberghiero perda valore e qualità”. “Aspettiamo i nuovi strumenti regionali per la riqualificazione, ma temo che non siano sufficienti - aggiunge Rinaldis -. Credo serva un intervento nazionale, non bastano bandi locali per sostenere un comparto che conta centinaia di strutture. Abbiamo ancora un pacchetto di hotel datati che vanno riportati a standard”.

