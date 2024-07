Quanto guadagna un pierre di locali a Riccione

Rimini, 2 luglio 2024 – Al mese 750 euro, più vitto e alloggio pagati. Non è fantasia, ma la vita del pierre a Riccione. Li chiamano anche promoter di eventi, un mestiere che negli anni si è evoluto. Non basta più occuparsi della classica prevendita dei biglietti d’ingresso dei locali, ora occorre proporre un’esperienza tutta da vivere.

Lo sanno bene da ‘Abrakadabra ticket’, l’agenzia che fa base a Riccione e propone pacchetti vacanza e divertimento. Sono tante le discoteche con cui collabora, dal Cocoricò alla Villa delle Rose e Peter Pan, passando per l’Altromondo e il Rimini Beach Arena.

Molti gli eventi e altrettante le persone da reclutare per vendere i pacchetti ingresso. Per invogliare le candidature, ‘Abrakadabra’ offre un fisso di 750 euro mensili più le provvigioni sul venduto oltre a un posto letto e una formazione professionale sul posto. Il target a cui l’agenzia si riferisce sono tutte quelle persone che vengono in vacanza in Riviera e vogliono passare un’esperienza senza pensieri, facendosi coccolare a 360 gradi dai servizi proposti dai promoter.

Si parte dal classico ingresso per la discoteca alla prenotazione di tavoli e pacchetti vip creati su misura. Non si lascia nulla al caso, ogni singolo istante e organizzato nei minimi dettagli, come il trasporto da e per il locale, coprendo le aree di Rimini e Riccione.

Per esempio con 220 euro si può accedere a sei locali convenzionati con tanto di consumazione omaggio e salta fila più le navette di andata e ritorno. Senza dimenticare un biglietto per l’Aquafan e tanti gadget brandizzati.

Con il weekend della Notte rosa alle porte il lavoro aumenta, l’estate entra nel vivo e gli eventi da pubblicizzare sono molti. Il pierre si posiziona nei luoghi di maggior passaggio, intercettando i turisti per proporgli pacchetti e biglietti singoli per le serate in calendario. Un lavoro che offre un compenso economico che si arrotonda anche con le provvigioni dei ticket venduti e un modo per divertirsi. Una realtà che in una città come Riccione, in cui quest’anno soprattutto hanno aperto nuovi locali, non può mancare.