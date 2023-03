Yuri Scarpellini (ex Happiness) inaugura a Rimini il nuovo negozio

Rimini, 31 marzo 2023 – Felicità è “aiutare i giovani di talento a crescere. Voglio seguirli e valorizzarli”. Ecco perché il nuovo negozio-laboratorio di Yuri Scarpellini, l’ex proprietario del marchio Happiness, diventerà anche uno spazio che accoglierà le creazioni di giovani stilisti e creativi.

Terminata l’esperienza con Happiness (l’azienda di abbigliamento, fallita nel 2020, è rinata dopo essere stata rilevata nel 2021 da alcuni dipendenti, ndr), Scarpellini non ha però mai abbandonato il mondo della moda. Ha creato un nuovo marchio, ‘Daidaidai’, nato dalla sua passione per lo sport e il triathlon.

E’ diventato direttore artistico della linea di abbigliamento ufficiale lanciata da Livigno. Ora Scarpellini si è rimesso in gioco anche a Rimini, dove vive, con il nuovo negozio Local spors team. Vintage & more, in via Destra del porto.

Domani il party ufficiale di inaugurazione, tra musica, aperitivi e tante sorprese. L’evento sarà in collaborazione con la Music Academy di Rimini. È lo stesso designer a spiegare la filosofia del nuovo spazio.

"Volevo dar vita a un punto di ritrovo e di condivisione – spiega l’imprenditore riminese – dove giovani e meno giovani talenti possano esprimere la propria creatività tra capi vintage rivisitati. Io lascerò il mio negozio per un giorno a chiunque voglia presentare le proprie piccole collezioni, con la possibilità anche di interagire con me in diretta, dando vita a nuovi capi, unici nel loro genere, grazie anche ai miei telai serigrafici".

In questo modo, continua Scarpellini, "ognuno potrà sentirsi, per un giorno alla settimana, uno stilista all’interno di questo piccolo showroom. Voglio dare la chance a tanti di farsi conoscere grazie al proprio talento”.