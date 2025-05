Fumogeni e caroselli: così la festa per lo scudetto del Napoli ha invaso anche la Riviera

Rimini, 25 maggio 2025 – Non è piazza del Plebiscito. Ma venerdì sera piazzale Fellini è stato invaso da una marea azzurra. In migliaia a cantare ‘i campioni d’Italia siamo noi’ con negli occhi stampati i due gol di McTominay e Lukaku che hanno regolato il Cagliari e portato il quarto scudetto nella storia della società. Napoli in festa e tifosi napoletani impazziti anche in Riviera. Già l’attesa nel pomeriggio di venerdì era stata condita da appelli sui social per ritrovarsi nei ristoranti e locali che trasmettevano la partita. Tra questi non poteva non esserci Na Pizz di Fabio Rocco. Due locali, uno a Rimini al palazzo Flaminio, e l’altro a Riccione, in viale Ceccarini. A conti fatti circa 500 persone a tifare davanti al video con un sogno azzurro nel cuore. Tre punti per il quarto scudetto. Poi, al fischio finale, è stato il momento di fare festa. «È stato incredibile – racconta Fabio Rocco – Era davvero una serata molto sentita e i tifosi erano tantissimi. Nel nostro locale a Riccione ce n’erano almeno trecento, e circa duecento a Rimini, dove lo spazio è inferiore. Quando la partita è finita sono usciti tutti per festeggiare. Intanto sugli schermi andavano le immagini di piazza del Plebiscito a Napoli, ma devo dire che anche qui lo spettacolo non era affatto male. Sono 500 i chilometri di distanza con Napoli, ma l’atmosfera era la medesima. Per quanto calorosa è stata una bella serata di sport visto che nel locale c’erano anche alcuni clienti interisti». A Na Pizz era presente anche «Francesco, nostro cameriere, un vero eroe. È tifoso interista, ma si è presentato al lavoro ed ha trascorso tutta la serata insieme a 300 tifosi napoletani. Mi ha confidato che è stata la serata più difficile della sua vita, scherzando ovviamente. Alla fine gli hanno fatto tutti un applauso».

Dai ristoranti e dalla case la festa si è spostata in piazzale Fellini. È qui che il cuore di Napoli è esploso nella gioia dello scudetto. Bandiere, maglie dei giocatori indossate per l’occasione, nonni con i bambini e il colore dei fumogeni a illuminare la notte. Una festa culminata con gli immancabili fuochi d’artificio. Se Napoli esplodeva, un pezzo di quella festa ha contaminato Rimini. Anche il sindaco Jamil Sadegholvaad si è lanciato nei complimenti via social ‘sfidando’ il tifo avversario. «Nulla contro gli interisti, ma vedere i napoletani in festa è una gioia per gli occhi e per l’anima. Complimenti al Napoli e a tutti i suoi tifosi per il quarto scudetto».

Andrea Oliva