Rimini, 21 dicembre 2019 - Super lavoro per i vigili del fuoco del comando di Rimini: 40 gli interventi dei pompieri nella notte in seguito all'ondata di maltempo in città e provincia. Il forte vento ha creato diversi problemi, tra alberi pericolanti e piante cadute sulla sede stradale che hanno coinvolto alcune auto, senza conseguenze per le persone.

I Comuni maggiormente interessati sono stati San Leo, Gemmano, San Giovanni in Marignano, Coriano, Rimini, Montescudo Montecolombo, Novafeltria, Talamello, Verucchio, Morciano di Romagna e San Clemente.

Nella notte è stata attivata come da protocollo anche una postazione di Protezione Civile alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Rimini e dieci dei quaranta interventi sono stati effettuati dalle squadre della protezione civile di Rimini.

Nella notte sempre una squadra è intervenuta per mettere in sicurezza un impianto fotovoltaico divelto a causa del forte vento, coinvolgendo una abitazione nel Comune di Coriano.

