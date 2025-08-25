'Sopravvivere' fino alla sosta

'Sopravvivere' fino alla sosta
Rimini
Meeting di Rimini: il futuro della sanità italiana. L'incontro in diretta
25 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Alla Fiera di Rimini si discute delle sfide e delle prospettive del nostro sistema sanitario. Assente il ministro Schillaci

Rimini, 25 agosto 2025 – Orazio Schillaci Ministro della Salute non è tra i relatori al Meeting di Rimini 2025. Il ministro ha dato forfait oggi ma invierà un videomessaggio. In un momento storico in cui il sistema sanitario nazionale è messo alla prova, l’incontro verterà su vecchie e nuove sfide, dal Pnrr alle liste d'attesa.

Il dibattito al Meeting, che vedrà la partecipazione di personalità di alto profilo della politica, dell’economia, industria e religione (oltre 150 convegni e 550 relatori), permetterà di mettere a fuoco le priorità in campo sanitario: dalla lotta alle disuguaglianze nell'accesso alle cure alla valorizzazione del personale sanitario.

