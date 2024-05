Elezioni a Bellaria-Igea Marina: i nomi dei candidati sindaco e le liste

Bellaria-Igea Marina, 15 maggio 2024 – Il sindaco uscente Filippo Giorgetti ci riprova per un nuovo mandato, ma la concorrenza è agguerrita. Giorgetti, appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e dalla lista civica ‘Noi con Filippo Giorgetti’, dovrà vedersela con Ugo Baldassarri, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle e ‘Cambiamo Bellaria-Igea Marina’, Gianni Giovanardi, che può contare sull’appoggio delle liste ‘Obiettivo comune’ e ‘Un futuro migliore per Bellaria Igea-Marina’, e Primo Fonti della lista ‘Insieme’.

Filippo Giorgetti, il sindaco uscente

“In tutto lo scenario politico locale e nazionale, il centrodestra unito e compatto è una forza. Ne è un chiaro esempio quello di Bellaria-Igea Marina”. Con un comunicato condiviso da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, i segretari provinciali riminesi di tutti e tre gli schieramenti, Antonio Barboni, Nicola Marcello e Elena Raffaelli, elogiavano durante l’ultima settimana di marzo la candidatura di Filippo Giorgetti per il secondo mandato in città, alle prossime elezioni amministrative di giugno.

“Fortunatamente a Bellaria Igea Marina un dato è incontrovertibile: il centrodestra è compattamente unito, come 5 anni fa, e appoggia Filippo Giorgetti – dicono i tre partiti – Forza Italia è il partito del sindaco, Fratelli d’Italia e Lega appoggiano da tempo e pubblicamente Giorgetti. Le liste civiche Siamo per Bim e Noi per Giorgetti, come cinque anni fa, sono dalla stessa parte. Lo confermiamo con forza noi segretari provinciali, assolutamente convinti del buon lavoro fatto da Giorgetti e dalla sua maggioranza”.

Gianni Giovanardi

Un altro candidato pronto a sfidare l’uscente Giorgetti è l’ex amministratore Giovanni ’Gianni ’ Giovanardi, candidato per le liste ‘Obiettivo Comune’ e ‘Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina’, che si dichiarano civiche ma anche vicine all’area ‘ceccarelliana’ (centrodestra).

Giovanardi è molto conosciuto in città per i forti legami con la vita amministrativa, visto che milita in politica da vent’anni ed è stato anche assessore, dal 2011 al 2019 (con deleghe all’ambiente, al demanio e allo sport), in entrambi i mandati dell’ex sindaco Enzo Ceccarelli.

“Sono sceso in campo per sostenere le forze civiche del territorio – dichiarava Giovanardi a seguito della presentazione della sua candidatura – facendo la differenza nella capacità di dare risposte alla città. La mia candidatura non sarà mai contro qualcosa o qualcuno. È una disponibilità in più per far scegliere ai cittadini da chi voler essere governati. Partendo da idee, proposte, per arrivare a un programma che porti con sé l’impronta di Bellaria Igea Marina, delle sue tradizioni, del tessuto economico, sociale, professionale e di volontariato".

La coalizione di centrosinistra

Già vicesindaco nella giunta Scenna, Ugo Baldassarri è il candidato del Partito Democratico per la carica di sindaco di Bellaria-Igea Marina. L’ex assessore ha ricevuto l’appoggio anche dal Movimento 5 stelle e dalla lista civica ‘Cambiamo Bellaria Igea-Marina’. "Non sono il salvatore della patria – dichiarava a seguito della candidatura – , ma a volte le riserve fanno vincere le partite”. Baldassarri è stato segretario comunale Pd nel 2013 e di nuovo consigliere nel 2015, dopo le dimissioni del compianto Gabriele Morelli.

Sulla corsa alle urne contro il centrodestra, l’ex vicesindaco rispondeva così durante un’intervista: “Abbiamo contatti con tutte le forze che si sono opposte al centrodestra. Puntiamo a federare quanti non si riconoscono nel governo cittadino al potere”.

Primo Fonti e la lista ‘Insieme’

L’avvocato Primo Fonti è candidato sindaco per ’Insieme, lavoro e famiglia, solidarietà e pace’. L’annuncio era stato fatto a metà gennaio, durante un incontro al Palazzo del turismo, ad opera dell’economista Stefano Zamagni, che dopo il dibattito su temi trattati aveva svelato “l’accettazione di Primo Fonti della candidatura alla carica di sindaco alle prossime elezioni di Bellaria Igea Marina".

Fonti aveva concluso l’incontro in questione tracciando i principi fondamentali a cui dovrà ispirarsi il programma elettorale del partito enunciando, pur in chiave sintetica, sei macro aree: politiche di inclusione; educare,formare e istruire; un’ecologia integrale; piani idea ispirati a una visione di città; la salute; un’economia ’nuova’.

Dopo la conferma della ricandidatura del sindaco uscente Filippo Giorgetti, e la discesa in campo di una lista civica che fa riferimento a Obiettivo Comune di Gianni Giovanardi, con l’ex sindaco Enzo Ceccarelli e l’ex consiliere Lega a Rimini Marco Casadei, quella di Fonti, già consigliere a Bellaria, è la seconda candidatura ufficiale a sindaco.