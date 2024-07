Addio a Ermanno Vichi, uno dei giganti della politica riminese

Rimini, 2 luglio 2024 - E' stato uno dei giganti della politica riminese, prima con la Dc e poi con il Pd. Rimini piange la scomparsa di Ermanno Vichi, morto questa mattina all'età di 82 anni a causa della grave malattia che lo avevo colpito da poco.

La carriera politica

Ex insegnante, Vichi fece il debutto nel consiglio comunale di Rimini, nelle fila della Dc, nel 1975. L'inizio di una lunghissima carriera in politica: è stato poi per 15 anni consigliere regionale e primo presidente nella storia della Provincia di Rimini. Diversi anche gli incarichi in società partecipate, da Amia a Hera. Dal 2006 al 2008 fu deputato. Vichi, figlio della Dc, aderì da subito al Pd. Politico illuminato, ha continuato a essere un punto di riferimento anche quando non ha più avuto incarichi.

Il sindaco: “E’ stato un gigante”

"E' difficile trovare le parole quando se ne va un amico, un maestro, una persona che ti è stata vicina fino al suo ultimo respiro, quasi preoccupandosi più di te piuttosto che della malattia che rapidamente lo sta consumando - dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - Ermanno è stato un gigante della politica riminese e non solo. Indubitabilmente. Un amministratore attento, capace e curioso. Sicuramente. Un uomo prestato al servizio pubblico per fede e convinzione, eccezionale nel comporre il quadro di conoscenze, progetti e relazioni per raggiungere l'obiettivo, anche a lungo termine. E il suo obiettivo è sempre stato Rimini, una città che viveva e amava profondamente, pur per l'anagrafe essendo nato a Novafeltria 82 anni fa".

L’attenzione sull’università

Sadegholvaad, che prima del Pd militava nella Margherita con Vichi, ricorda l'importanza di Vichi per tante questioni riminesi, in particolare per l'università. "Dalla mia elezione a sindaco nel 2021, ho incontrato Ermanno almeno una volta alla settimana e tutte le settimane. Si parlava di tante cose, in lui era sempre acceso e rovente il sacro fuoco del presente e del futuro dell'Università a Rimini. Consigli preziosi e momenti divertenti perché celebre era la sua ironia, figlia di una cultura continuamente alimentata e sempre aperta e curiosa".

I funerali

I funerali di Vichi si terranno giovedì, domani sera la veglia di preghiera alla chiesa di San Raffaele.