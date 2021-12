Rimini, 28 dicembre 2021 - Sono cambiati consiglio comunale e giunta, ma il Paperone in aula resta lui. Con un reddito di 336.558 euro per l’anno 2020 il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Marcello si conferma il più ricco. Le sorprese, guardando i redditi (da ieri disponibili sul sito del Comune) di assessori e consiglieri dell’era Jamil, arrivano dagli altri. Al secondo posto c’è Moreno Maresi, avvocato e assessore allo Sport, con 311mila euro: il suo è il reddito più alto della giunta. Il sindaco Jamil Sadegholvaad si ferma a 41.801 euro, la vice Chiara Bellini sfiora i 25mila, mentre due assessori, l’avvocato Francesco Bragagni e Francesca Mattei (ha 23 anni, si è laureata a ottobre) nel 2020 hanno dichiarato reddito zero. Restando alla giunta, dopo Maresi è Anna Montini, assessore all’Ambiente e docente universitaria, ad avere il reddito più alto: 67.343 euro. Gli altri assessori: per Kristian Gianfreda 25.724 euro, Juri Magrini 23.340, Mattia Morolli 42.140 e infine Roberta Frisoni 41.258.



In consiglio comunale dopo Nicola Marcello è Manuela Guaitoli, commercialista eletta col Pd, quella con il reddito più alto: ha dichiarato 105.959 euro. Restando al Pd, zero reddito per Edoardo Carminucci (il più giovane, è ancora uno studente), 5.396 euro per Giulia Corazzi, presidente del consiglio, 21.531 per Annamaria Barilari, 39.762 per Luca Cancellieri, 38.058 per Giovanni Casadei, 38.297 per Barbara Di Natale, 25.936 per l’ex parlamentare Elisa Marchioni, 7.338 per Giuseppe Neri, 25.518 per il capogruppo Matteo Petrucci, infine 29.965 per Giuliano Zamagni. Lista Rimini rinata: 26.550 euro per Andrea Bellucci, Daniela De Leonardis 30.451, Michele Lari 16.129, Ilaria Messori 27.718, Samuele Ramberti 32.827, Serena Soldati 17.366, Marco Zamagni 61.616. Marco Tonti (Rimini coraggiosa) dichiara 27.466 euro, ma è quello con più immobili tra consiglieri e giunta: possiede una casa a Bologna, è comproprietario di altre 16 case e di un garage. "Mio padre era un costruttore – spiega – Io e miei fratelli abbiamo ereditato alla sua morte". Per Luca Pasini (Rimini futura) reddito di 7.788 euro.



Ora i redditi dei consiglieri di minoranza. Nella Lega l’ex candidato sindaco Enzo Ceccarelli ha dichiarato 6.754 euro, Luca De Sio 74.610, 20.955 per Loreno Marchei, 12.640 per Andrea Pari e 30.660 per Matteo Zoccarato. In Fratelli d’Italia dopo Marcello c’è Gioenzo Renzi, 59.170 euro, poi Carlo Rufo Spina con 44.195 e Filippo Zilli con 27.686. Gloria Lisi dichiara 52.300 euro, Stefano Brunori 27.203, Matteo Angelini (M3v) 25.156. Sul sito ci sono anche le spese per la campagna elettorale dichiarate dai singoli candidati: Jamil speso più di tutti, 69.340 euro, grazie alle erogazioni dei sostenitori. Al secondo posto Ceccarelli, 19.501 euro, al terzo invece Nicola Marcello con 9.871.