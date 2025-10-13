Rimini risponde a Roccella: "I viaggi della Memoria sono strumenti educativi fondamentali"

Rimini, 13 ottobre 2025 - Rimini, città pioniera dei viaggi della Memoria dal 1964 e prima amministrazione pubblica in Italia a promuovere visite di istruzione nei campi di concentramento nazisti, prende posizione contro le dichiarazioni della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, che si è recentemente espressa sui viaggi ad Auschwitz accusandoli di "incentivare l'antifascismo".

"Le recenti dichiarazioni della Ministra Roccella, che ha definito gite i viaggi di istruzione ad Auschwitz accusandoli di essere strumenti per incentivare l'antifascismo, meritano una risposta ferma e chiara da parte della nostra amministrazione comunale", si legge nella lunga nota del Comune. Una posizione che l’amministrazione rivendica come "perfettamente coerente con quella espressa dalla senatrice a vita Liliana Segre.

Rimini ricorda come la propria esperienza non sia episodica ma frutto di un progetto strutturato. "Dal 1964, Rimini è stata la prima amministrazione pubblica italiana a promuovere viaggi studio agli ex campi di concentramento nazisti, quando ancora nessun'altra città o istituzione aveva preso una decisione simile". Nel corso di sessant’anni, l’iniziativa è diventata l’Attività di Educazione alla Memoria, un vero programma educativo "che ha coinvolto oltre 2.700 studenti nei viaggi e formato circa 10mila persone fra studenti e insegnanti".

Oltre ai viaggi, sono stati organizzati corsi di formazione per più di 1.000 docenti e decine di convegni con testimoni come Liliana Segre, Sami Modiano, Shlomo Venezia e le sorelle Bucci. Nel 2021, Rimini è stata riconosciuta “Città della Memoria” dal Ministero dell’Interno, diventando un punto di riferimento nazionale per il Giorno della Memoria. "Lo studio della storia dei crimini nazi-fascisti rappresenta un'opportunità di riflessione sul male e sul valore della responsabilità individuale nel presente, permettendo ai giovani di interrogarsi sui valori della dignità della vita, della libertà, della democrazia".

Una risposta, dunque, che non si limita alla difesa del passato ma rilancia con nuove iniziative concrete. "Proprio in queste settimane si sta lavorando per organizzare un nuovo viaggio della memoria che andrà a concludere il progetto educativo del seminario 2024/2025, nel quale altri 130 studenti hanno potuto fare un percorso formativo importante e che porterà 50 di loro in un altro viaggio studio, cofinanziato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, per visitare, dal 4 al 7 novembre, Mauthausen, Gusen e Hartheim".

Da Rimini arriva un messaggio chiaro: "Dopo questa presa di posizione della ministra, che delegittima un'azione educativa orientata ad approfondire i fatti della Shoah, diventa ancora più necessario ribadire l'importanza di questi percorsi formativi".