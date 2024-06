Sindaco Santarcangelo: Sacchetti di gloria, trionfa il candidato Pd

Rimini, 10 giugno 2024 – Una partita senza storia. Santarcangelo si conferma uno dei feudi rossi. Filippo Sacchetti, candidato del centrosinistra, batte i rivali al primo turno strappando il 58,75%. Restano soltanto le briciole agli sfidanti, Barnaba Borghini di Alleanza civica (lista civica di area centrodestra) e Luigi Berlati, il candidato delle liste di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Borghini riesce comunque a ottenere il 21,36%, nonostante la lista questa volta non potesse contare sull’appoggio dei partiti del centrodestra (come accaduto nel 2019 quando si chiamava Bene in comune).

Soltanto il 19,9% per Berlati, che al pari di Borghini, in campagna elettorale si era battuto come un leone. Non è bastato per portare al ballottaggio l’erede di Alice Parma.

Sacchetti ha stravinto. Il Pd da solo ha fatto il 36,33%. Gli alleati, le liste civiche Più Santarcangelo e Pensa Una mano per Santarcangelo, si devono accontentare rispettivamente del 12,57% e del 9,58%. "Speravo di vincere, e di riuscirci al primo turno – ammette Sacchetti – Ma non mi sarei mai immaginato una vittoria del genere, con questi risultati". Numeri che, dice Sacchetti, "premiano il grande lavoro fatto in questi anni per la città, insieme a tutte le sue anime. Santarcangelo è città straordinaria, è la città in cui sono nato, cresciuto, che ho nell’anima e nel cuore. E grazie è allora la prima parola che voglio dire da primo cittadino. Grazie a chi ci ha scelto anni fa e ci ha consentito di governare bene in questi anni. Grazie a chi ci ha affiancato in questi mesi e ha tolto tempo alla famiglia e al lavoro per sostenerci in questa avventura. E dico grazie anche a chi non ci ha votato e ci ha pungolato, per stimolarci a fare ancora meglio. Per questo, e non è una frase fatta, sarò davvero il sindaco di tutti".

La nuova giunta sarà pronta entro un paio di settimane al massimo. I nuovi consiglieri: 7 saranno del Pd, 2 di Più Santarcangelo e uno di Pensa Una mano per Santarcangelo, 2 di Alleanza civica (uno è Borghini) e 2 delle liste di centrodestra (uno è Berlati). Gli sconfitti masticano amaro. "I santarcangiolesi – di Berlati – ci hanno destinato all’opposizione di questa maggioranza di sinistra che non riusciamo a scalzare. Per responsabilità anche nostre, ma anche a causa di un collaudato sistema di raccolta di consensi e potere che prescinde dalla reale collocazione di tanti elettori. Saremo vigili e scrupolosi per costruire l’alternativa alla sinistra anche a Santarcangelo".

Borghini invece può guardare il bicchiere mezzo pieno: la sua lista civica ha fatto meglio di tutto il centrodestra, Alleanza civica è seconda solo al Pd a Santarcangelo. "Voglio ringraziare la squadra dei miei candidati, persone eccezionali che hanno deciso di mettersi in lista facendo una campagna elettorale entusiasmante tra la gente e mettendoci il cuore. Abbiamo iniziato un cammino, un nuovo modo di intendere la politica e l’amministrazione della città fondata sul rispetto reciproco, sul lavoro incessante per rispondere alle necessità dei cittadini, del paese e delle frazioni. Auguro buon lavoro a Sacchetti, di cui saremo leali ma inflessibili oppositori. Il nostro percorso insieme non finisce con le elezioni, anzi: da questo risultato prende ora un nuovo slancio".