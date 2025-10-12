Spiagge, la sinistra del Pd in rivolta: “De Pascale sbaglia: è ingiusto chiedere indennizzi per i bagnini”

Rimini, 12 ottobre 2025 – “Sugli indennizzi ai bagnini Michele de Pascale sbaglia”. Hanno atteso la fine del Ttg per dirglielo. Ma la lettera inviata ieri al presidente della Regione da un gruppo di 64 iscritti del Pd riminese è durissima. E non fa sconti al governatore, che giovedì al Ttg si è detto d’accordo col ministro alle infrastrutture Matteo Salvini sulla questione degli indennizzi. Sia per Salvini che per de Pascale “giusto riconoscere un risarcimento ai balneari che dovessero perdere la loro attività alle future gare per le concessioni di spiaggia”. “Noi non molliamo”, ha promesso il vicepremier. E de Pascale ha rincarato: “Indennizziamo i tassisti se aumentano le licenze, ma non i balneari. Perché l’Europa si mette di traverso a una misura di welfare? Su questo tema non devono esistere giacche di partiti”. Per de Pascale gli indennizzi sono dovuti e vanno pagati ai bagnini usando i soldi incassati dai canoni.

Non la pensano così i 64 ’compagni’ che hanno scritto la letteraccia a de Pascale e al segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. Tra loro molti volti noti come l’ex vicesindaco di Rimini ed ex assessore regionale al turismo Maurizio Melucci, l’ex segretaria della Cgil Meris Soldati e altri sindacalisti, alcuni ex sindaci e assessori di diversi comuni tra i cui Mauro Vannoni e Renzo Casadei (Santarcangelo), Lorenzo Grilli (Montegridolfo), Massimo Raggini (Poggio Torriana), la segretaria del Pd bellariese Cristina Belletti, l’assessore alle attività economiche di Santarcangelo Luca Paganelli, William Raffaeli (candidato nel 2024 alle regionali), l’ex preside Giuseppe Prosperi e altri. Fanno – quasi – tutti parte della sinistra del Pd riminese. E scrivono a de Pascale: “Dopo decine di sentenze di Tar, Consiglio di Stato, Corte costituzionale e Corte di giustizia europea, è chiaro a tutti: le gare per le concessioni devono essere fatte e non può esistere il diritto di prelazione. Sul tema degli indennizzi la Commissione europea ha già detto ’no’ ed è stata chiarissima: creano un vantaggio competitivo, alterano la concorrenza, scoraggiano i nuovi operatori”. I 64 firmatari della lettera ricordano a de Pascale che “il codice della navigazione stabilisce che, alla scadenza delle concessioni, tutti i beni non amovibili restano allo Stato senza diritto ad alcun indennizzo”. Ecco perché “la posizione di de Pascale è improponibile, ingiusta, fuori luogo”. E ancora: “Pensare di compensare la categoria dei balneari, che per anni ha beneficiato di canoni bassi e proroghe automatiche, con i proventi dei canoni (dunque con i soldi dello Stato) significa alimentare un privilegio”.

Un attacco durissimo. Ma Mauro Vanni, presidente dei balneari di Confartigianato, prende subito le difese di de Pascale: “Ci schieriamo al fianco del governatore, che rappresenta un pensiero moderno che tutela la proprietà privata e gli investimenti delle microimprese che con il loro lavoro hanno creato un’eccellenza e contribuito fortemente al Pil, in particolare proprio nella nostra regione. Chi si oppone a questo pensiero, non capisce che senza riconoscimento degli investimenti non ci sarà futuro per le imprese balneari. Difendendo la liberalizzazione totale si favoriscono le multinazionali e le infiltrazioni mafiose, a discapito delle imprese a gestione famigliare”. Quelle dei ribelli dem “sono vecchie logiche ormai superate, che hanno l’obiettivo primario di combattere la proprietà privata altrui per difendere i propri privilegi”. Per Vanni “de Pascale fa bene a tutelare il comparto balneare nato nella nostra regione, che ha fatto scuola un po’ ovunque portando benessere e lavoro. Fa bene a difenderlo da multinazionali e mafie”.