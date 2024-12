Valentina Ridolfi nuovo assessore a Rimini: prende il posto di Roberta Frisoni

Rimini, 17 dicembre 2024 – Valentina Ridolfi è stata designata come nuovo assessore del Comune di Rimini, subentrando a Roberta Frisoni, neo assessore in Regione. La nomina, proposta dal sindaco Jamil Sadegholvaad e accettata dalla Ridolfi, entrerà formalmente in vigore a gennaio 2025, una volta completata la procedura necessaria, a partire dalla remissione del mandato da amministratore in Ieg entro la fine dell’anno.

Il sindaco Sadegholvaad ha sottolineato come la scelta di Valentina Ridolfi rappresenti una continuità fondamentale per il progetto di innovazione e sviluppo sostenibile della città, avviato con il Piano Strategico di Rimini circa 15 anni fa.

“Valentina Ridolfi è stata ed è il cuore stesso di questa grande 'avventura di comunità'”, ha dichiarato il primo cittadino, elogiando la sua professionalità e la profonda conoscenza dei dossier strategici della città.

Ridolfi si occuperà della pianificazione e gestione del territorio, con particolare attenzione al nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), ai progetti di rigenerazione urbana, specialmente nelle aree turistiche, e all’avvio delle attività partecipative connesse allo stesso piano.

Sarà inoltre responsabile dell’attuazione del Pnrr e delle Politiche Europee. La delega alla Mobilità, finora nelle mani di Roberta Frisoni, verrà affidata all’assessore Mattia Morolli.

Il sindaco ha concluso dando il benvenuto a Valentina Ridolfi e augurandole buon lavoro, ringraziandola per aver accettato l’incarico e per il contributo che saprà offrire alla città.