Rimini piange il re della ‘mattonella’: addio a Tonino Marselli, fondatore della storica gelateria

Rimini, 7 aprile 2025 – Alzi la mano chi non ha mai assaggiato almeno una volta la sua mitica ‘mattonella’. Era il dolce di cui andava più fiero Antonio Marselli, fondatore della storica gelateria riminese di via Tripoli, che si è spento domenica a 93 anni.

Una vita dedicata alla gelateria

Con Marselli se ne va un pioniere della Rimini del Dopoguerra. Tonino iniziò a lavorare giovanissimo, aprendo nel 1947 con il fratello Armando una latteria. Poi, l’intuizione: ampliò l’attività cominciando a preparare gelato artigianale. Dalla vendita ambulante all’apertura di una vera e propria gelateria in via Tripoli. Che è diventata un punto di riferimento per tanti riminesi.

Due dolci, su tutti, sono famosi alla gelateria Marselli: la ‘mattonella’ e la ‘pavesina ’.

Ricette segrete

«Le ricette, inventate da mio padre, sono segrete. Noi continueremo a farle e a portare avanti i suoi insegnamenti», dice Massimo Marselli, che porta avanti la gelateria con gli altri famigliari. Un’impresa completamente famigliare, la gelateria Marselli, che si è rinnovata da pochi mesi: dietro al bancone ci sono i figli di Tonino, Massimo e Davide, la moglie di Massimo Claudia Bellucci e il figlio Alessandro (terza generazione) con la compagna.

Tutti i giorni in gelateria fino al 2020

Antonio Marselli ha continuato ad andare tutti i giorni in gelateria fino al 2020. «Ha smesso solo quando si è ammalato di Covid. Una volta guarito, vista anche l’età, è andato in pensione. Ma ogni tanto veniva a trovarci…», raccontano i figli.

I funerali si terranno domani alle 15 alla chiesa della Grotta rossa. E oggi (alle 18,30), sempre lì, si terrà il rosario.