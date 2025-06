Santarcangelo piange Massimo Paganelli: l’ex assessore si è spento a 73 anni

Santarcangelo, 19 giugno 2025 – Si è spento questa mattina Massimo Paganelli, noto imprenditore di Santarcangelo e storico dirigente del Pd. Avrebbe compiuto 73 anni tra poco più di un mese. Paganelli era malato da alcuni mesi. Dopo un lungo ricovero era tornato a casa Santarcangelo, ma da qualche giorno era di nuovo in ospedale. Lascia la moglie Marinella e il figlio Luca, che da un anno è assessore a Santarcangelo nella giunta di Filippo Sacchetti.

Da sempre imprenditore nel campo del metano (sua la stazione di servizio Metanauto sulla via Emilia a Santarcangelo), Paganelli ha fatto politica fin da giovane. E’ stato più volte assessore a Santarcangelo, ha ricoperto anche il ruolo di presidente del consiglio comunale. Ha ricoperto ruoli di primo piano nella politica riminese e in diverse società e associazioni. E’ stato – tra le altre cose – membro del cda e presidente del Caar (per 2 mandati), presidente provinciale di Confesercenti, presidente di Promospazio, di PMR (Patrimonio mobilità Rimini), e nel consiglio di amministrazione della Fiera di Rimini (prima della fusione con Vicenza e della nascita di Ieg). Un personaggio di primo piano della politica e non solo. Domani sarà allestita in consiglio comunale la camera ardente per ricordarlo.