Si masturba al ponte di Tiberio e aggredisce i poliziotti

Rimini, 8 giugno 2025 – Lui si masturba al ponte di Tiberio, arrivano i poliziotti e scoppia il parapiglia. E’ successo ieri sera intorno alle 20,40, quando una pattuglia delle volanti è intervenuta chiamata da alcuni passanti: “Venite, c’è un uomo che si masturbando davanti a tutti qui al parco”. Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno sorpreso un quarantenne di nazionalità nigeriana (in regola col permesso di soggiorno) che stava compiendo atti di autoerotismo nel parco 25 Aprile di fronte al ponte di Tiberio. Alla vista delle divise, l’uomo è diventato subito violento. Gli agenti hanno cercato di fermarlo e lui ha colpito uno di loro con una gomitata e un pugno. Per bloccarlo i colleghi sono stati costretti all’uso dello spray urticante. L’agente ferito è stato portato in pronto soccorso: guarirà in 20 giorni. L’esibizionista invece è stato arrestato e portato in cella. Deve rispondere di atti osceni, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rifiuti di fornire l’identità. Domani comparirà davanti al giudice per la direttissima.