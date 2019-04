Rimini, 30 aprile 2019 – Al Grande Fratello 2019 Valentina Vignali è la ‘prezzemolina’ della Casa. La cestista e star di Instagram (2,2 milioni di follower) è tra le concorrenti più in vista del reality di Canale 5 visto che dice sempre il suo pensiero, senza temere il giudizio del pubblico da casa o degli altri concorrenti. Con tutti (o quasi) i gieffini ha stretto buoni rapporti. Nella lista nera ci sono il farmacista autoproclamatosi dietista, Alberico Lemme, che, però, è uscito durante la quarta puntata e la modella Mila Suarez (che nomina puntualmente ogni settimana).

Tra i coinquilini con cui va più d’accordo, invece, c’è Cristian Imparato. La sportiva nata a Rimini e il concorrente siciliano, complici nelle gag della Casa – nei giorni scorsi si sono ‘trasformati’ in Belen e Cecilia Rodriguez – l’altra sera, al termine della quarta puntata, hanno commentato l’ingresso di Guendalina Tavassi. Quest’ultima ha varcato la porta rossa proprio per un confronto-scontro con Imparato (sempre per via dei presunti ritocchino del cantante). Secondo la Vignali, il duello verbale si poteva evitare. “Ho visto uno schifo imbarazzante. Che schifo, un vero schifo, imbarazzante e basta, non c’è altro da dire. Violenza sulle donne? Cri, eri innervosito e hai urlato un po’, ci può stare”, dice la giocatrice di basket. E aggiunge: “Ma nemmeno doveva avvenire tutto questo. Ti dovevano far vedere tuo padre e basta, e sarebbe dovuta finire lì. Ma che roba è? Cioè questo è veramente un trash imbarazzante, del peggiore. Dico che è imbarazzante e basta”.

Dopo la quarta puntata, la Vignali si è confrontata anche con Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta, che ha un debole per Daniele Dal Moro (ma lui non si espone). La Vignali ha legato molto anche con il ragazzo veneto, “lui mi considera un po’ l’amico maschio” e ha voluto chiarirsi con la giovane umbra perché “con il montaggio fanno quello che vogliono. Quello che si è visto, io l’ho detto anche a te, ma faceva parte di un discorso più ampio”. La riminese ha ribadito, quindi, di non essere convinta dei sentimenti del veronese e che le dispiacerebbe vederla soffrire.

La cestista, sempre dopo la puntata, ha commentato anche il legame tra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: per la Vignali l'imolese si è sempre comportato in modo corretto, ma dal montaggio sarebbe emerso altro. "Io ci ho visto malizia nelle cose fatte, mi è sembrato che hanno buttato la colpa su Gianmarco ma lui è un signore”, sentenzia l’influencer.