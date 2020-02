Riccione (Rimini), 4 febbraio 2020 - Abito marrone, camicia a fiori, sneakers bianche, berretto nero in testa. E un sorriso che contagia l'Ariston. Fadi si presenta così a Sanremo 2020, ma esce subito di scena. E' tra i primi a esibirsi sul palco: sfida Leo Gassman, figlio e nipote d'arte, seppure cinematografica. In semifinale c'è spazio per uno solo dei due. “Sono molto amici”, dice Amadeus, ma la gara è gara. E' intensa la sua interpretazione di 'Due noi', la canta emozionato. Tuttavia, non basta a convincere la giuria demoscopica, che premia il rivale con il 54% dei voti. C'è appena il tempo per dire una parola al microfono prima di uscire di scena; Fadi la dedica alla sua terra: "Viva la Romagna!".

D'altronde, lo aveva preannunciato. "Sono davvero felice, non vedo l’ora di ‘spataccarmi’ a Sanremo", aveva detto prima di raggiungere la Liguria. All’anagrafe Thomas Olowarotimi Fadimiluyi, 31 anni, di Riccione, ha conquistato il suo posto su oltre 840 proposte. Piace a tutti, con il suo sorriso, l’accento romagnolo e naturalmente la sua voce, inconfondibile e così soul.

Fadi non nasconde le sue origini africane: suo padre è nigeriano, appartenente all’etnia Yoruba, ed è arrivato in Italia nei primi anni ‘80 per studiare design di automobili. Oggi gestisce una pensione in Riviera con la moglie, dove lavora anche Thomas, tra un concerto e l’altro.

E' cresciuto in mezzo alla musica di Fela Kuti, celebre musicista, rivoluzionario e attivista nigeriano, inventore dell’afrobeat, Bob Marley, Ray Charles, Battisti, Dalla e tanto indie, come quello di Brunori Sas. Proprio con l’etichetta ‘Piccica Records’ (la stessa di Brunori) è ormai in giro per tutta Italia dall’estate 2018. A dicembre, Amadeus aveva detto: "È un ragazzo simpaticissimo. Porta sempre il buonumore".