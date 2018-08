Rimini, 7 agosto 2018 - “Baci dalla Romagna”: sceglie la tradizionale formula delle cartoline anni Sessanta, quelle che ancora ingialliscono sugli stand di qualche tabaccheria e dei negozi di souvenir, il Ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, in vacanza in Riviera da più di una settimana. È questo, infatti, il titolo che ha voluto dare al suo selfie balneare con la compagna Elisa Isoardi, postato ieri su Instagram tra gli applausi dei suoi oltre 437mila follower.

In un weekend in cui è stata per lo più la vicina regione delle Marche a dominare i profili social dei vip - grazie al concerto a sorpresa di Jovanotti per “RisorgiMarche” e al celebre festival “Summer Jamboree”, che invade in questi giorni il comune di Senigallia - la Riviera Romagnola ha dovuto “accontentarsi” di qualche scatto postato da modelle e blogger.

Fa eccezione, dunque, il ministro Salvini, che in questi giorni non ha mancato di esprimere apprezzamento per l’accoglienza riservatagli in Riviera e ha documentato fedelmente la propria vacanza tra un fresco mohito e un tramonto in spiaggia.

Il resto degli avvistamenti in Romagna, questo weekend, riguarda prevalentemente personaggi che – per amore o per provenienza – si vedono spesso da queste parti, oltre ai volti noti della musica che hanno fatto tappa in Riviera per i loro concerti.

Tra gli habituè di questo weekend, la riccionese Martina Colombari, che si è fatta ritrarre con la madre durante una cena in spiaggia a base di ravioli e passatelli. Ed è ormai di casa a Rimini lo storico ballerino di “Amici” Kledi Kadiu, che poco più di un mese fa ha sposato la ballerina e insegnante di yoga riminese Charlotte Lazzari. Tranquilla domenica in famiglia per lui, che ha postato su Instagram un selfie dalla capitale della Riviera insieme alla piccola figlia della coppia, Lea, 4 anni.

Avvistato anche, in un famoso cocktail bar di Riccione, l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, in posa divertito accanto a una cucina in stile anni ‘50. Dai post 'familiari' a quelli della movida in Riviera, per non dimenticare ciò che ha reso celebre questo angolo di costa nel mondo: immancabili i selfie della squadra di Radio DeeJay, da Rudy Zerby a Linus, che anche questa settimana si sono resi protagonisti di divertenti scorribande tra le spiagge di Riccione, il parco di Aquafan e il palco di Piazzale Roma, dove venerdì scorso ha preso il via la manifestazione “Deejay on Stage 2018”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche i post di cantanti e dj che si sono alternati nei vari spettacoli allestiti durante il fine settimana, da quello del Tiberio Music Festival alle discoteche storiche della Riviera: un nome per tutti, il dj David Morales, superstar della musica house e vincitore di un Grammy Award. Atteso al Samsara Beach di Riccione il prossimo 12 agosto, nei giorni scorsi si è fatto vedere in spiaggia a Cervia, in compagnia di un classico di Ken Follett – come un qualsiasi turista di mezza età.

Lavoro finito, dunque, per l’Avvistavip? Tutt’altro: da Cervia a Cattolica, si scaldano già i motori in vista del prossimo weekend, previsto come il fine settimana clou dell’estate.

