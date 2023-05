A caccia di finaliste

Ultimi 60’ per decretare le due finaliste di campionato. Il Multieventi Sport Domus si prepara questa sera ad accogliere il secondo atto delle semifinali, con due importanti vantaggi da difendere da parte di Folgore e Fiorentino, entrambe proiettate a contendersi per la seconda volta consecutiva un titolo nazionale dopo il duello per la Futsal Cup. Prima, però, le formazioni di Spada e Michelotti dovranno spegnere le ultime velleità di Tre Fiori e La Fiorita. I Gialloblù di Bugli scenderanno per primi sul parquet di Serravalle al cospetto della Folgore, con la necessità di segnare quattro reti in più rispetto ai campioni in carica, conseguenza del 4-1 dell’andata. Immediatamente dopo toccherà a La Fiorita e Fiorentino contendersi l’altro posto per la finale scudetto. Qui la forbice è meno ampia: dopo il primo round i campioni di coppa hanno in mano un tesoretto di due reti.