A Carloni e Soldi il memorial ‘Oliva’

C’è la firma di Paolo Carloni e Gianlorenzo Soldi, su questa 24esima edizione del memorial ‘Danilo Oliva’, gara di singolo a boccette su biliardi con le buche andata in scena al circolo Borgo Santa Maria di Pesaro. Carloni, alfiere del circolo Acli Sant’Andrea, ha vinto a livello di prima e seconda categoria: per lui un successo in finale su Leonardo Vagnini (Morciola Pesaro), mentre nella ‘semi’ si era imposto su Fiorenzo Leonardi (bar Euro). Fra i Terza, invece, a trionfare è il riccionese Gianlorenzo Soldi (bar Incontro), che a due mesi abbondanti dalla conquista del titolo di campione provinciale piazza un ulteriore acuto a conferma del suo felice momento. Nei quarti Soldi ha battuto Marco Polidori (Villa Fastiggi) e in semifinale non ha fatto sconti a Gianfranco Marini (Rossini Pesaro). Nel match decisivo per il trofeo, poi, Soldi aveva la meglio su Alex Guerra (Birra di Paolino Rimini), finale-bis del campionato provinciale con il medesimo risultato.