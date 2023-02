Al Del Conero oggi si gioca il big match di giornata tra Ancona e Reggiana. Spera in un passo falso della capolista il Cesena che in casa, però, non avrà vita facile contro il Siena. Mentre l’Entella si metterà a caccia dei tre punti davanti al pubblico amico nei novanta minuti contro la Fermana.

Serie C Girone B (26ª giornata). Ore 14.30: Carrarese-Montevarchi, Torres-Lucchese, Fiorenzuola-Olbia, San Donato Tavarnelle-Vis Pesaro, Virtus Entella-Fermana. Ore 17.30: Ancona-Reggiana, Cesena-Siena, Pontedera-Alessandria, Recanatese-Imolese, Rimini-Gubbio.

Classifica: Reggiana 58; Cesena 51; Virtus Entella 49; Ancona 45; Gubbio 40; Siena 39; Pontedera 38; Carrarese, Rimini 36; Fiorenzuola, Lucchese 35; Fermana 32; Torres 28; Vis Pesaro 26; Recanatese 25; Alessandria 24; San Donato Tavarnelle 23; Olbia 20; Imolese 19; Montevarchi 18.