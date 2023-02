Non si vuole fermare la Primavera della San Marino Academy che questa mattina (calcio d’inizio alle 10.30) a Domagnano ospiterà il Napoli. Con qualche ora d’anticipo rispetto a quanto programmato. Un match importante per la squadra biancazzurra che occupa ancora l’ultimo posto in classifica con sette punti messi insieme sin qui. Ma le titane di Iencinella devono ancora recuperare il match con la Roma che è stato riprogrammato per mercoledì della prossima settimana, sempre sul campo di Domagnano (calcio d’inizio alle 12). Gara sulla carta tutt’altro che semplice contro l’attuale seconda forza del girone.

Primavera femminile Girone 1 (14ª giornata). Ieri: Hellas Verona-Parma 2-2. Oggi: San Marino Academy-Napoli, Roma-Sassuolo, Lazio-Tavagnacco, Fiorentina-Inter, Milan-Juventus.

Classifica: Juventus 34; Roma 32; Milan 31; Inter 24; Hellas Verona 15; Napoli, Fiorentina, Sassuolo 14; Lazio 13; Parma 12; Tavagnacco 8; San Marino Academy 7.